PSG - Ibrahim Mbaye sur le départ : Un troisième club débarque sur le dossier !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Gonçalo Ramos (AC Milan) et probablement Kang-In Lee, annoncé du côté de l’Atlético de Madrid, Ibrahim Mbaye pourrait lui aussi quitter le Paris Saint-Germain dans un avenir proche. Le profil de la pépite sénégalaise (18 ans) plaît beaucoup en Angleterre, mais pas seulement…

« Nous rêvions d’aller plus loin, et cette élimination fait mal. Malgré la déception, je suis fier d’avoir porté ce maillot et défendu les couleurs de notre pays pour cette Coupe du Monde. Nous reviendrons avec encore plus de détermination. Merci à tous pour votre soutien. » Éliminé de la Coupe du monde avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye peut désormais se concentrer sur sa situation personnelle et cet été qui pourrait être mouvementé. Après Gonçalo Ramos, le PSG pourrait en effet perdre un autre de ses attaquants, courtisé sur le marché des transferts.

Ibrahim Mbaye plaît en Premier League Cela fait déjà plusieurs mois que des formations de Premier League sont attentives à la situation du titi parisien, dont le profil semble coller aux exigences du championnat anglais. « Il a un profil Premier League compatible, c'est un joueur de rupture, assez box to box, qui aime bien créer des espaces, soulignait en avril le scout d'un club anglais dans les colonnes de L’Equipe. Il est assez développé du bas du corps, avec de l'explosivité mais aussi une capacité à rester sur ses jambes dans les duels. Et puis, il est intelligent tactiquement. Le fait de travailler sous les ordres de Luis Enrique l'a aidé. »