PSG - Ibrahim Mbaye sur le départ : Un troisième club débarque sur le dossier !

Après Gonçalo Ramos (AC Milan) et probablement Kang-In Lee, annoncé du côté de l’Atlético de Madrid, Ibrahim Mbaye pourrait lui aussi quitter le Paris Saint-Germain dans un avenir proche. Le profil de la pépite sénégalaise (18 ans) plaît beaucoup en Angleterre, mais pas seulement…
« Nous rêvions d’aller plus loin, et cette élimination fait mal. Malgré la déception, je suis fier d’avoir porté ce maillot et défendu les couleurs de notre pays pour cette Coupe du Monde. Nous reviendrons avec encore plus de détermination. Merci à tous pour votre soutien. » Éliminé de la Coupe du monde avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye peut désormais se concentrer sur sa situation personnelle et cet été qui pourrait être mouvementé. Après Gonçalo Ramos, le PSG pourrait en effet perdre un autre de ses attaquants, courtisé sur le marché des transferts.
Ibrahim Mbaye plaît en Premier League
Cela fait déjà plusieurs mois que des formations de Premier League sont attentives à la situation du titi parisien, dont le profil semble coller aux exigences du championnat anglais. « Il a un profil Premier League compatible, c'est un joueur de rupture, assez box to box, qui aime bien créer des espaces, soulignait en avril le scout d'un club anglais dans les colonnes de L’Equipe. Il est assez développé du bas du corps, avec de l'explosivité mais aussi une capacité à rester sur ses jambes dans les duels. Et puis, il est intelligent tactiquement. Le fait de travailler sous les ordres de Luis Enrique l'a aidé. »
Leipzig est également là
Comme l’a récemment confirmé Foot Mercato, Tottenham et surtout Aston Villa sont sur les rangs pour enrôler Ibrahim Mbaye, également dans le collimateur de Leipzig. Une aubaine pour le PSG qui pourrait profiter de la concurrence pour faire monter les enchères, ou bien tenter d’inclure son joueur dans les négociations pour le transfert de Yan Diomandé, l’une des priorités de l’été.