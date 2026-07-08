OM - 100M€ pour Mason Greenwood : C'est le choc en Italie !

Alors qu'il n'est toujours pas officiellement parti, Mason Greenwood continue de faire parler concernant son futur transfert. Mais le montant total de la transaction, qui pourrait avoisiner les 100M€, ne passe pas du tout auprès de certains observateurs italiens qui estiment, qu'à ce prix-là, l'AS Roma doit pouvoir trouver mieux.
Convoité par l'AS Roma et Fenerbahçe, Mason Greenwood n'a pas encore quitté l'OM, notamment à cause des sommes attendues pour son transfert. En effet, entre l'indemnité à débourser pour recruter l'ailier anglais, son salaire et toutes les commissions à verser, la facture totale s'élèverait à quasiment 100M€. Un montant largement surévalué selon journaliste italien Mario Corsi.
Le prix de Greenwood fait parler en Italie
« Les gars, mais est-ce qu’on peut dépenser 100M€ entre le transfert et le salaire pour Greenwood ? Allons, avec 100M€, je pense qu’on peut trouver quelqu’un comme Greenwood n’importe où dans le monde. Je comprends bien que Gasperini soit devenu le patron de la Roma, mais il y a aussi des comptes à régler. Entre le joueur, Marseille et son père, cela me semble être un investissement qui n’est pas directement proportionnel à la qualité du joueur, sinon il ne serait pas resté à Marseille », lance-t-il au micro de Radio Radio.
«Avec 100M€, on peut trouver quelqu’un comme Greenwood n’importe où dans le monde»
Egalement présent sur les ondes de TeleRadioStereo, Mario Corsi s'est étonné des chiffres qui circulent concernant un éventuel transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe : « C'est simple : s'il est vrai que Fenerbahçe est prêt à lui offrir 11 millions, mais qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter, c'est clairement n'importe quoi. La Roma aurait pu le recruter plus tôt en lui versant les 4 à 5 millions qu’elle lui devait, un point c’est tout, et en versant une cinquantaine à Marseille. Quand le Milan a recruté Ramos, Amorim leur a demandé un attaquant et ils le lui ont acheté. Ils l’ont peut-être payé plus cher, peu importe, mais ils l’ont fait. Avec la Roma, en revanche, il y a toujours des histoires bizarres, des ragots qui circulent en coulisses, bon sang ! »