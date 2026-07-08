OM - 100M€ pour Mason Greenwood : C'est le choc en Italie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'est toujours pas officiellement parti, Mason Greenwood continue de faire parler concernant son futur transfert. Mais le montant total de la transaction, qui pourrait avoisiner les 100M€, ne passe pas du tout auprès de certains observateurs italiens qui estiment, qu'à ce prix-là, l'AS Roma doit pouvoir trouver mieux.

Convoité par l'AS Roma et Fenerbahçe, Mason Greenwood n'a pas encore quitté l'OM, notamment à cause des sommes attendues pour son transfert. En effet, entre l'indemnité à débourser pour recruter l'ailier anglais, son salaire et toutes les commissions à verser, la facture totale s'élèverait à quasiment 100M€. Un montant largement surévalué selon journaliste italien Mario Corsi.

Le prix de Greenwood fait parler en Italie « Les gars, mais est-ce qu’on peut dépenser 100M€ entre le transfert et le salaire pour Greenwood ? Allons, avec 100M€, je pense qu’on peut trouver quelqu’un comme Greenwood n’importe où dans le monde. Je comprends bien que Gasperini soit devenu le patron de la Roma, mais il y a aussi des comptes à régler. Entre le joueur, Marseille et son père, cela me semble être un investissement qui n’est pas directement proportionnel à la qualité du joueur, sinon il ne serait pas resté à Marseille », lance-t-il au micro de Radio Radio.