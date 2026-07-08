Mercato : Le PSG réclame 150M€ pour ce joueur de Luis Enrique !

Axel Cornic

Après Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, un autre gros départ pourrait marquer le mercato estival du Paris Saint-Germain. Ça concerne Bradley Barcola, dont le contrat se termine en juin 2028 et qui pour le moment, n’a toujours pas décidé de prolonger. Plusieurs gros clubs étrangers comme Liverpool, souhaiteraient l’arracher aux griffes des Parisiens.

Initialement titulaire indiscutable, Bradley Barcola a vu sa situation changer depuis deux ans. L'ancien de l’OL est en effet devenu le quatrième choix au PSG, derrière le trio offensif formé par Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Et pour ne rien arranger, l’ailier de 23 ans pourrait bien voir l’international ivoirien Yan Diomandé débarquer au cours de cet été, en provenance du RB Leipzig.

Bradley Barcola sur le départ ? Son avenir fait parler depuis plusieurs mois déjà, avec d’ailleurs son agent Jorge Mendes qui semble déjà avoir commencé à ratisser le marché. Il faut dire que son contrat se termine en juin 2028 et sans une prolongation un départ pourrait bien devenir inévitable. D’après les informations de L’Equipe, le PSG souhaiterait garder Bradley Barcola et même le convaincre de prolonger. Un rendez-vous aurait ainsi été pris à la fin de la Coupe du monde 2026, afin de mettre les choses à plat avec lui ainsi qu’avec son entourage.