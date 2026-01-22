Départ de l’OM : De Zerbi a trouvé le club parfait ?

Axel Cornic

Actuellement à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi continue de faire saliver les plus grands clubs d’Europe. C’est notamment le cas en Premier League, avec Manchester United qui souhaiterait miser tout sur lui pour lancer un nouveau projet ambitieux, après l’échec avec Ruben Amorim. Les Mancuniens ont notamment apprécié le changement de mentalité du coach italien depuis son arrivée à Marseille.

Assiste-t-on aux derniers mois de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais ? Arrivé lors de l’été 2024, le technicien italien de 46 ans est sous contrat jusqu’en 2027, mais les tentations pourraient devenir de plus en plus nombreuses avec un cador de Premier League qui aimerait le convaincre de quitter l’OM.

Une menace plane sur l’OM La presse britannique assure en effet que Manchester United serait prêt à tout pour avoir De Zerbi. D’ailleurs, si certains pensaient lors de son départ de Brighton qu’il n’avait pas encore les épaules pour entraineur un tel club, la situation semble avoir changé avec son passage à l’OM !