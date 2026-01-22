Départ de l’OM : De Zerbi a trouvé le club parfait ?

Actuellement à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi continue de faire saliver les plus grands clubs d’Europe. C’est notamment le cas en Premier League, avec Manchester United qui souhaiterait miser tout sur lui pour lancer un nouveau projet ambitieux, après l’échec avec Ruben Amorim. Les Mancuniens ont notamment apprécié le changement de mentalité du coach italien depuis son arrivée à Marseille.
Assiste-t-on aux derniers mois de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais ? Arrivé lors de l’été 2024, le technicien italien de 46 ans est sous contrat jusqu’en 2027, mais les tentations pourraient devenir de plus en plus nombreuses avec un cador de Premier League qui aimerait le convaincre de quitter l’OM.
Une menace plane sur l’OM
La presse britannique assure en effet que Manchester United serait prêt à tout pour avoir De Zerbi. D’ailleurs, si certains pensaient lors de son départ de Brighton qu’il n’avait pas encore les épaules pour entraineur un tel club, la situation semble avoir changé avec son passage à l’OM !
« Le nouveau De Zerbi serait la meilleure solution pour Manchester United »
« De Zerbi n’est pas le genre d’entraineur qui a la langue dans sa poche, mais j’ai l’impression qu’il a appris à prendre du recul sur les choses à Marseille » a expliqué Andy Brassel, journaliste pour Sky Sports UK. « On se rappelle que pour Amorim c’est justement ça qui a précipité son départ et peut-être que le nouveau De Zerbi serait la meilleure solution pour Manchester United. » Marseille aura donc permis à De Zerbi de changer sa façon de faire. Et cela plaît visiblement aux grands clubs...