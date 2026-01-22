Coup de théâtre à l'OM, le transfert va être annulé ?

Devenu indésirable à l'OM, Neal Maupay devrait changer d'air lors de ce mercato hivernal. Alerté par la situation du buteur de 29 ans, le Paris FC aimerait finaliser son transfert d'ici la fin de cette fenêtre de recrutement. Toutefois, la piste Neal Maupay n'aurait pas avancé ces dernières heures.
Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Neal Maupay est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le club phocéen. Malgré tout, l'attaquant de 29 ans devrait prendre le large avant la fin de ce mercato hivernal.
Transfert au PFC : Maupay a échangé avec Gilli
Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, Neal Maupay serait poussé vers la sortie par la direction de l'OM. Ce qui n'a pas échappé au Paris FC, prêt à lui tendre les bras.
OM : Le départ de Maupay est loin d'être acté
Ce jeudi soir, L'Equipe a fait un nouveau point sur l'avenir de Neal Maupay, plus précisément sur son potentiel transfert au Paris FC. A en croire le média français, la piste menant au numéro 7 de l'OM n'aurait pas avancé ces dernières heures, et ce, même si le joueur aurait échangé avec Stéphane Gilli - le coach francilien - ce mardi. Reste à savoir si ce dossier va se concrétiser avant la fermeture du marché, programmée le 2 février à 20 heures.