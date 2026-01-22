Coup de théâtre à l'OM, le transfert va être annulé ?

Amadou Diawara

Devenu indésirable à l'OM, Neal Maupay devrait changer d'air lors de ce mercato hivernal. Alerté par la situation du buteur de 29 ans, le Paris FC aimerait finaliser son transfert d'ici la fin de cette fenêtre de recrutement. Toutefois, la piste Neal Maupay n'aurait pas avancé ces dernières heures.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Neal Maupay est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le club phocéen. Malgré tout, l'attaquant de 29 ans devrait prendre le large avant la fin de ce mercato hivernal.

Transfert au PFC : Maupay a échangé avec Gilli Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, Neal Maupay serait poussé vers la sortie par la direction de l'OM. Ce qui n'a pas échappé au Paris FC, prêt à lui tendre les bras.