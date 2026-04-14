«C'est impossible de refuser une telle offre» : Après avoir recalé le PSG, cette star a changé d'avis un an plus tard !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2016, le PSG s'est fait recaler par une star sur le mercato. En effet, cette vedette aurait refusé de rejoindre l'écurie parisienne, et ce, parce qu'elle était heureuse dans son club. Un an plus tard, le PSG a réussi à la convaincre de signer grâce à une offre XXL.

Lors de l'été 2017, le PSG a arraché Neymar au FC Barcelone. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 222M€ de la superstar brésilienne. D'après Wagner Ribeiro, agent historique de Neymar, il aurait pu signer au PSG un an plus tôt. Du moins, c'est ce qu'il avait affirmé à L'Equipe en avril 2021.

Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore ! https://t.co/e0CFENbwDn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Neymar ne voulait pas vraiment y aller» « Entre le PSG et Neymar, tout a commencé lors des négociations pour la prolongation de Lucas Moura, fin 2015. Vous confirmez ? Oui c'est vrai. J'ai dit à Olivier (Létang, le directeur sportif du PSG jusqu'en juin 2017) qu'il leur fallait Neymar pour compléter la dream team. Olivier s'est rendu deux fois à São Paulo. Il est venu dans mes bureaux, il a rencontré Neymar Senior, a visité l'institut Neymar. À l'été 2016, on s'est retrouvés à Ibiza avec Neymar, son père, Nasser et Olivier. On s'est réunis au dernier étage d'un hôtel. On s'est cachés, personne n'a pu prendre de photo et on a discuté. Nasser a fait une proposition magnifique. Neymar gagnait 11M€ par an au Barça. Il lui a proposé 26M€. Moi, j'ai demandé 40M€ ! Il a répondu qu'il allait étudier la question, qu'il pourrait lui donner une partie sous la forme d'une chaîne d'hôtel à son nom - sur laquelle il aurait touché un pourcentage -, qu'il allait lui céder un jet privé pour faire ses voyages entre l'Europe et le Brésil, et qu'il mettrait son nom sur la tour Eiffel. C'était fou ! », avait révélé Wagner Ribeiro.