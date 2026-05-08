PSG - Arsenal : Deux ans après son départ, il annonce une «dynastie» à Paris !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir réussi à conserver son avantage pris lors du match aller, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Un an après son titre acquis, le club de la capitale aura une nouvelle chance face à Arsenal le 30 mai prochain. Au vu de la qualité de jeu proposée cette saison encore, le PSG pourrait aller très loin à l'avenir et dominer l'Europe pendant des années.

En proposant un niveau de jeu incroyable au moment où cela compte le plus, le PSG peut largement croire en ses chances d'un nouveau titre en Ligue des champions. Le club dispose d'un effectif exceptionnel qui se sublime dans les moments importants pour proposer un effort collectif important. Au vu de la qualité et de l'âge moyen des joueurs, Alexandre Letellier, ancien gardien du PSG, verrait bien cette domination s'étendre sur plusieurs années.

« C’est impossible qu’Arsenal batte le PSG » Ancien gardien, Alexandre Letellier a joué au PSG de 2020 à 2024, ne disputant que deux matches avec l'équipe première au total. Il a pris sa retraite il y a maintenant deux ans, laissant un effectif qui montait en puissance. Et au vu de ce qu'il voit, la finale sent très bon. « C’est impossible qu’Arsenal batte le PSG. C'est une finale, tout peut se passer. Ils vont avoir aussi l'esprit de revanche. Mais pour moi, ce qu'Arsenal montre, c'est horrible. On est dix fois plus forts dans tous les compartiments du jeu. Pour moi, à aucun moment ils ne pourront nous inquiéter. C'est impossible, quand je vois les demi-finales aller-retour… Deux purges. Autant le Arsenal du début de saison, j'aurais dit compliqué... Parce qu'ils étaient quand même sur une dynamique monstrueuse. Sur la fin de saison, comme tous les ans avec Arsenal, ça plonge » estime-t-il pour le podcast 100% PSG la Tribune.