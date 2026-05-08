PSG - Arsenal : Deux ans après son départ, il annonce une «dynastie» à Paris !

Après avoir réussi à conserver son avantage pris lors du match aller, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Un an après son titre acquis, le club de la capitale aura une nouvelle chance face à Arsenal le 30 mai prochain. Au vu de la qualité de jeu proposée cette saison encore, le PSG pourrait aller très loin à l'avenir et dominer l'Europe pendant des années.
En proposant un niveau de jeu incroyable au moment où cela compte le plus, le PSG peut largement croire en ses chances d'un nouveau titre en Ligue des champions. Le club dispose d'un effectif exceptionnel qui se sublime dans les moments importants pour proposer un effort collectif important. Au vu de la qualité et de l'âge moyen des joueurs, Alexandre Letellier, ancien gardien du PSG, verrait bien cette domination s'étendre sur plusieurs années.
« C’est impossible qu’Arsenal batte le PSG »
Ancien gardien, Alexandre Letellier a joué au PSG de 2020 à 2024, ne disputant que deux matches avec l'équipe première au total. Il a pris sa retraite il y a maintenant deux ans, laissant un effectif qui montait en puissance. Et au vu de ce qu'il voit, la finale sent très bon. « C’est impossible qu’Arsenal batte le PSG. C'est une finale, tout peut se passer. Ils vont avoir aussi l'esprit de revanche. Mais pour moi, ce qu'Arsenal montre, c'est horrible. On est dix fois plus forts dans tous les compartiments du jeu. Pour moi, à aucun moment ils ne pourront nous inquiéter. C'est impossible, quand je vois les demi-finales aller-retour… Deux purges. Autant le Arsenal du début de saison, j'aurais dit compliqué... Parce qu'ils étaient quand même sur une dynamique monstrueuse. Sur la fin de saison, comme tous les ans avec Arsenal, ça plonge » estime-t-il pour le podcast 100% PSG la Tribune.
Le PSG prêt à régner sur l'Europe ?
Au-delà de cette saison, le PSG pourrait marquer les esprits sur une plus longue période. La qualité du jeu proposé et l'effectif assez jeune pourrait permettre au club de s'illustrer chaque année en Ligue des champions, en accumulant les victoires. « Pour moi, la deuxième étoile, elle est pour nous. Et honnêtement, depuis le huitième de finale aller, je dis "Paris cette année, ils font le back-to-back." Même l'année dernière, après le titre, j'ai toujours dit : "Là avec l'effectif qu'ils ont, qui en plus est très jeune, ils sont capables de créer une dynastie. Il va y avoir des ajustements parce que forcément, plus années vont passer, il y a des joueurs qui vont vieillir. Ils vont ramener du sang frais. Mais si tu gardes ta base avec les joueurs que tu as, sur 10 ans, tu peux en gagner peut-être 4 ou 5 » poursuit Alexandre Letellier.