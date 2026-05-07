Le PSG qualifié en finale de Ligue des Champions : Une légende du Bayern Munich crie au scandale !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a réussi à se frayer un chemin jusqu’en finale de la Ligue des Champions, pour la deuxième saison de suite, aux dépens du Bayern Munich. La demi-finale retour a été plus accrochée que l’aller et en Allemagne certains spécialiste semblent avoir quelques doutes sur la victoire finale des Parisiens.

Il y a une semaine, le PSG et le Bayern Munich nous livraient l’un des plus beaux matchs des dernières années. L’attente était donc énorme ce mercredi, avec les deux équipes qui se retrouvaient à l’Allianz Arena pour se disputer un ticket pour la finale de Ligue des Champions. Et ce sont les Parisiens qui iront à Budapest le 30 mai prochain, afin de défendre leur titre.

« C’était une situation qui a fait basculer le match » Il y a tout de même eu des épisodes assez délicats au cours de ce match et cela a notamment été le cas avec Nuno Mendes. Des nombreux observateurs estiment en effet que le latéral gauche du PSG aurait dû écoper d’un deuxième carton jaune, pour une main lors d’un duel avec son vis-à-vis Konrad Laimer. « C’était une situation qui a fait basculer le match. C’est la première fois que le quatrième arbitre intervient dans une telle situation » a estimé Michael Ballack, sur DAZN.