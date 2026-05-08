«Personne ne s’en est plaint», l’attitude des joueurs du PSG qui a surpris Toni Kroos !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après un match nul 1-1 lors de la demi-finale retour contre le Bayern Munich. Lors de cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de sortir Ousmane Dembélé à la 65ème minute et l’attitude des joueurs du club de la capitale a beaucoup surpris Toni Kroos. p

Comme la saison dernière, le PSG va disputer la finale de la Ligue des champions, cette fois sur la pelouse de la Puskas Arena à Budapest. Les Parisiens qui s’étaient imposés 5-4 lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich se sont cette fois contentés d’un match nul 1-1 en Allemagne. Ousmane Dembélé avait ouvert le score pour l’équipe de Luis Enrique en début de match alors qu’Harry Kane avait lui trouvé la faille dans le temps additionnel.

« Ça montre le respect que les joueurs ont envers leur entraîneur » Lors de cette demi-finale retour contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a cédé sa place à Bradley Barcola dès la 65ème minute. Le Français est pourtant le meilleur joueur du PSG, mais cela n’a pas déstabilisé ses coéquipiers, ce qu’a beaucoup apprécié Toni Kroos. « Lorsque Luis Enrique a sorti son meilleur joueur, à la 65e minute, personne ne s'en est plaint. Ça montre le respect que les joueurs ont envers leur entraîneur. Il a quitté le terrain, serré la main de son coach, puis s'est assis sur le banc en encourageant ses partenaires. Ce n'est pas tout le temps le cas », a déclaré l’ancien milieu de terrain dans son podcast, d’après des propos rapportés par L’Équipe.