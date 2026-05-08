«Personne ne s’en est plaint», l’attitude des joueurs du PSG qui a surpris Toni Kroos !

Mercredi soir, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après un match nul 1-1 lors de la demi-finale retour contre le Bayern Munich. Lors de cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de sortir Ousmane Dembélé à la 65ème minute et l’attitude des joueurs du club de la capitale a beaucoup surpris Toni Kroos. p
Comme la saison dernière, le PSG va disputer la finale de la Ligue des champions, cette fois sur la pelouse de la Puskas Arena à Budapest. Les Parisiens qui s’étaient imposés 5-4 lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich se sont cette fois contentés d’un match nul 1-1 en Allemagne. Ousmane Dembélé avait ouvert le score pour l’équipe de Luis Enrique en début de match alors qu’Harry Kane avait lui trouvé la faille dans le temps additionnel.
« Ça montre le respect que les joueurs ont envers leur entraîneur »
Lors de cette demi-finale retour contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a cédé sa place à Bradley Barcola dès la 65ème minute. Le Français est pourtant le meilleur joueur du PSG, mais cela n’a pas déstabilisé ses coéquipiers, ce qu’a beaucoup apprécié Toni Kroos. « Lorsque Luis Enrique a sorti son meilleur joueur, à la 65e minute, personne ne s'en est plaint. Ça montre le respect que les joueurs ont envers leur entraîneur. Il a quitté le terrain, serré la main de son coach, puis s'est assis sur le banc en encourageant ses partenaires. Ce n'est pas tout le temps le cas », a déclaré l’ancien milieu de terrain dans son podcast, d’après des propos rapportés par L’Équipe.
Toni Kroos a apprécié l’attitude de Dembélé
Même s’il avait pris place sur le banc pour la fin du match, Ousmane Dembélé n’a pas manqué de motiver ses coéquipiers afin d’aller chercher la qualification. Une attitude qui a été très appréciée par Toni Kroos. « Tu regardes Dembélé, depuis le banc, en train de crier sur ses coéquipiers pour qu'ils n'arrêtent pas de se battre. 90% des joueurs qui se prennent pour des stars ne le feraient pas : eux commencent par faire de mauvais gestes sur le terrain, avant d'aller bouder sur le banc. » Des mots qui font inévitablement écho à la situation que traverse actuellement le Real Madrid…