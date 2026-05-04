Vitinha : La «grave erreur» qu'il n'a pas commise au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, le PSG a déboursé environ 41,5M€ pour arracher Vitinha au FC Porto. A Paris depuis presque quatre ans, l'international portugais s'est livré sur son aventure en terres franciliennes. Et Vitinha a affirmé qu'il avait beaucoup évolué sur le plan personnel et professionnel.

Très performant lors de son prêt à Wolverhampton, Vitinha a alerté la direction du PSG. En effet, le club de la capitale a approché la direction du FC Porto pour boucler le transfert de l'international portugais lors de l'été 2022. Et finalement, le PSG a raflé la mise grâce à une offre à hauteur de 41,5M€.

«Je me sens très heureux de tout ce que je suis devenu ici» Arrivé au PSG il y a près de quatre ans, Vitinha a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Et en février 2025, le milieu de terrain de 26 ans a rempilé jusqu'en 2029 avec l'écurie rouge et bleu. Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Vitinha s'est livré sur son expérience au PSG, qui lui a permis grandir en tant que joueur et en tant qu'homme.