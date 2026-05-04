Vitinha : La «grave erreur» qu'il n'a pas commise au PSG !

Lors de l'été 2022, le PSG a déboursé environ 41,5M€ pour arracher Vitinha au FC Porto. A Paris depuis presque quatre ans, l'international portugais s'est livré sur son aventure en terres franciliennes. Et Vitinha a affirmé qu'il avait beaucoup évolué sur le plan personnel et professionnel.
Très performant lors de son prêt à Wolverhampton, Vitinha a alerté la direction du PSG. En effet, le club de la capitale a approché la direction du FC Porto pour boucler le transfert de l'international portugais lors de l'été 2022. Et finalement, le PSG a raflé la mise grâce à une offre à hauteur de 41,5M€.
«Je me sens très heureux de tout ce que je suis devenu ici»
Arrivé au PSG il y a près de quatre ans, Vitinha a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Et en février 2025, le milieu de terrain de 26 ans a rempilé jusqu'en 2029 avec l'écurie rouge et bleu. Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Vitinha s'est livré sur son expérience au PSG, qui lui a permis grandir en tant que joueur et en tant qu'homme.
«J’espère continuer sur cette voie, aller de l’avant»
« Mes quatre années au PSG ? Ce serait une grave erreur si je n’avais pas grandi et progressé sur de nombreux aspects, et si je n’étais pas devenu une meilleure personne et un meilleur joueur au cours de ces quatre années. Si vous me demandez de comparer le Vitinha de 2022 à celui d’aujourd’hui, je sens que j’ai évolué sur ces deux plans et j’en suis heureux. Je garde précieusement dans mon cœur les trophées que j’ai remportés avec le club, mais ce qui est encore plus important, c’est ce que je suis devenu et ce que je continue de devenir, car c’est un processus. Je me sens très heureux de tout ce que je suis devenu ici, au Paris Saint-Germain. J’espère continuer sur cette voie, aller de l’avant », a confié Vitinha, le numéro 17 du PSG, ce lundi.