Une légende du PSG tombe sous le charme, «il faut des mecs comme lui»

Au sein du PSG, Luis Enrique compte sur un groupe de joueurs élargi afin de pouvoir performer au sein de différentes compétitions. Si certains joueurs n’ont pas énormément de temps de jeu sous ses ordres, une légende du club parisien semble avoir eu un coup de cœur pour l’un d’entre eux, qualifiant ce dernier de joueur très important.

Engagé dans toutes les compétitions possibles, le PSG aura besoin de l’intégralité de son effectif en seconde partie de saison. Ce n’est pas un secret, mais Luis Enrique tient son onze type. Cependant, le coach espagnol cherche toujours à impliquer un maximum de joueurs. L’un d’entre eux, arrivé au club en 2023, a toujours réussi à se montrer décisif malgré un temps de jeu plutôt réduit au cours des dernières saisons

Gonçalo Ramos Time ? pic.twitter.com/WFxefseYsn — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 13, 2026

Gonçalo Ramos impactant au PSG Recruté contre 65M€, Gonçalo Ramos a développé une folle capacité à marquer en entrant en jeu, souvent en fin de rencontre. « C'est ce que fait Gonçalo, comme d'autres joueurs. Il est un exemple de ce que doit être un joueur pro, tout le temps prêt. Je suis certain qu'il veut plus jouer, mais il montre clairement ce qu'est un joueur du PSG. Je sais qu'il mérite d'avoir plus de minutes mais je suis très heureux d'avoir un joueur comme lui. Il a marqué un nombre de buts incroyable », déclarait Luis Enrique à l’égard de son numéro 9 en janvier dernier.