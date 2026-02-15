Une légende du PSG tombe sous le charme, «il faut des mecs comme lui»

Au sein du PSG, Luis Enrique compte sur un groupe de joueurs élargi afin de pouvoir performer au sein de différentes compétitions. Si certains joueurs n’ont pas énormément de temps de jeu sous ses ordres, une légende du club parisien semble avoir eu un coup de cœur pour l’un d’entre eux, qualifiant ce dernier de joueur très important.
Engagé dans toutes les compétitions possibles, le PSG aura besoin de l’intégralité de son effectif en seconde partie de saison. Ce n’est pas un secret, mais Luis Enrique tient son onze type. Cependant, le coach espagnol cherche toujours à impliquer un maximum de joueurs. L’un d’entre eux, arrivé au club en 2023, a toujours réussi à se montrer décisif malgré un temps de jeu plutôt réduit au cours des dernières saisons
Gonçalo Ramos impactant au PSG
Recruté contre 65M€, Gonçalo Ramos a développé une folle capacité à marquer en entrant en jeu, souvent en fin de rencontre. « C'est ce que fait Gonçalo, comme d'autres joueurs. Il est un exemple de ce que doit être un joueur pro, tout le temps prêt. Je suis certain qu'il veut plus jouer, mais il montre clairement ce qu'est un joueur du PSG. Je sais qu'il mérite d'avoir plus de minutes mais je suis très heureux d'avoir un joueur comme lui. Il a marqué un nombre de buts incroyable », déclarait Luis Enrique à l’égard de son numéro 9 en janvier dernier.
« Il faut des mecs comme lui, qui seront toujours pareil quel que soit leur temps de jeu »
Légende absolue du PSG, Pedro Miguel Pauleta est lui aussi tombé sous le charme de son compatriote : « Je ne veux pas dire qu'il n'est qu'un remplaçant. Il est très important pour l'équipe et l'a prouvé mercredi soir. Dans un club comme le PSG, qui joue toutes les compétitions avec l'envie de la gagner, il faut des mecs comme lui, qui seront toujours pareil quel que soit leur temps de jeu. Qu'il joue 10, 20 ou 90 minutes, tu vois chaque fois son envie et ce qu'il apporte. C'est ça qui fait la grande équipe qu'est aujourd'hui le PSG », déclarait l’iconique buteur parisien en août 2025.