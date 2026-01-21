PSG - Transfert de Lucas Chevalier : C’est déjà la panique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce début d’année 2025 ne sourit pas à Lucas Chevalier, encore pointé du doigt au lendemain du revers surprise du PSG sur la pelouse du Sporting CP (1-2). Le portier tricolore, acheté l’été dernier, a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue des champions...

Le Sporting CP a surpris le PSG mardi soir en l’emportant sur sa pelouse (2-1), et ce malgré la grosse domination parisienne. Par deux fois, Luis Suarez a trompé Lucas Chevelier, qui n'a pas su se montrer décisif sur les rares occasions portugaises. « Techniquement, ce qu’il fait, ce n’est pas le geste juste », a notamment reproché Johan Micoud sur le plateau de L’Équipe du Soir concernant le deuxième but du Sporting.

La terrible statistique pour Chevalier au PSG Les premiers mois de Lucas Chevalier ne sont pas simples, et les critiques ne manquent pas concernant l’ancien portier du LOSC, friable dans les cages. Comme le souligne Stats du Foot, le PSG a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue des champions en présence Lucas Chevalier (9 buts au total). Matveï Safonov était titulaire lors du nul à Bilbao (0-0).