PSG - Transfert de Lucas Chevalier : C’est déjà la panique !

Ce début d’année 2025 ne sourit pas à Lucas Chevalier, encore pointé du doigt au lendemain du revers surprise du PSG sur la pelouse du Sporting CP (1-2). Le portier tricolore, acheté l’été dernier, a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue des champions...
Le Sporting CP a surpris le PSG mardi soir en l’emportant sur sa pelouse (2-1), et ce malgré la grosse domination parisienne. Par deux fois, Luis Suarez a trompé Lucas Chevelier, qui n'a pas su se montrer décisif sur les rares occasions portugaises. « Techniquement, ce qu’il fait, ce n’est pas le geste juste », a notamment reproché Johan Micoud sur le plateau de L’Équipe du Soir concernant le deuxième but du Sporting.
La terrible statistique pour Chevalier au PSG
Les premiers mois de Lucas Chevalier ne sont pas simples, et les critiques ne manquent pas concernant l’ancien portier du LOSC, friable dans les cages. Comme le souligne Stats du Foot, le PSG a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue des champions en présence Lucas Chevalier (9 buts au total). Matveï Safonov était titulaire lors du nul à Bilbao (0-0).
Lucas Chevalier encore ciblé par les critiques
« Il a peu d’interventions à faire, mais je suis désolé, je ne retrouve pas le Chevalier que j’ai vu à Lille, qui était explosif, qui était un peu foufou, analysait mardi soir Johan Micoud sur la chaîne L’Equipe. Tant qu’il n’aura pas naturellement retrouvé cette capacité-là, je pense qu’il subira souvent les matches. Pour moi, le fait que cela retombe sur l’attaquant portugais, ce n’est pas anodin, ça. Ce n’est pas un geste juste qu’il fait pour sortir le ballon… Le problème c’est qu’un gardien de top niveau Ligue des Champions, il ne peut pas ressortir le ballon là… Il ne peut pas la remettre là. Il ne fait pas le geste qu’il faut. Il a des poings aussi… Oui, elle arrive très vite la balle, mais on ne parle pas de R1, on parle de Ligue des Champions ». Le PSG avait déboursé 40 millions d'euros hors bonus pour s’offrir les services du portier tricolore l’été dernier.