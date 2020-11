Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé aurait poussé un gros coup de gueule en interne !

Publié le 29 novembre 2020 à 19h15 par B.C.

Mécontent de la défaite du PSG à Monaco la semaine dernière, Kylian Mbappé aurait affiché son agacement en interne après cette contre-performance.

Le PSG affiche un visage inquiétant depuis le début de la saison, et cela ne s’est pas amélioré cette semaine. En Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à décrocher laborieusement un succès précieux face à Leipzig (1-0) au Parc des Princes, mais leur prestation a inquiété. Quatre jours plus tard, le PSG a cette fois-ci concédé le nul contre Bordeaux (2-2) et enchaîne un deuxième match sans victoire en Ligue 1 après le revers à Monaco (3-2) vendredi dernier. Au Stade Louis II, le club de la capitale menait pourtant au score avant de se faire rattraper en seconde période. De quoi agacer Kylian Mbappé.

Mbappé agacé de l’irrégularité du PSG ?