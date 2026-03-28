PSG : La visite d’appartement qui l’avait laissé sous le choc, «on marche sur la tête»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Changer de club implique de nombreuses et grandes conséquences pour les joueurs concernés par cette situation. Il faut notamment se trouver un nouveau logement et parfois ça peut ne pas être simple, y compris quand on vient de signer au PSG. Un ancien du club de la capitale a d’ailleurs raconté ses difficultés, ayant d’ailleurs vécu un moment particulier à cette occasion.

En signant au PSG, il faut s’adapter à un tout nouvel environnement. Et forcément, qui dit transfert dans un nouveau club, dit devoir se trouver un nouveau domicile. Une recherche immobilière qui n’est pas souvent simple. Benjamin Stambouli est passé par là au moment de rejoindre le PSG. Heureusement pour l’ancien du club de la capitale, ses coéquipiers de l’époque étaient là pour l’aider dans ses démarches et ça n’avait pas manqué de l’étonner.

Mercato : Il a refusé les «plus grands» clubs pour le PSG... et cela a été payant ! https://t.co/2jDbB5ehou — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Au début, je galérais un peu à trouver un logement » C’est à l’été 2015 que Benjamin Stambouli avait posé ses valises au PSG, débarquant en provenance de Tottenham. Passé donc de Londres à Paris, le milieu de terrain avait eu du mal à trouver un nouveau logement. Revenant sur ce sujet, Stambouli avait raconté il y a quelques années pour L’Equipe Explore : « Quand je suis arrivé (en 2015), Blaise Matuidi a été un relais fort pour moi, se souvient Benjamin Stambouli. Mais des mecs comme Maxwell et Pastore, c’est des crèmes, ça fait peur. Au début, je galérais un peu à trouver un logement. On m’a proposé des maisons en me disant que les Brésiliens en avaient beaucoup des comme ça mais il y avait une piscine intérieure et douze chambres pour accueillir leur famille ! ».