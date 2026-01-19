PSG : La déclaration d'amour à l'OM après son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est certes passé par le PSG où il a été barré par la concurrence des stars telles que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans un premier temps avant de ne pas être inclus dans la rotation de Luis Enrique. Cependant, Hugo Ekitike n'a pas eu trop de mal à communiquer son affection pour l'OM à quelques jours de l'affrontement entre son club Liverpool et l'équipe phocéenne au Vélodrome mercredi soir pour le compte de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions.

Mercredi soir, l'Orange Vélodrome sera en fusion. Pour l'avant-dernière journée de saison régulière de Ligue des champions, les Marseillais recevront Liverpool, champion d'Angleterre en titre. Un choc qui aura une saveur particulière pour Hugo Ekitike, recrue à 90M€ de Liverpool à la dernière intersaison.

«Marseille c'est un club que je regarde depuis petit avec Paris» L'international français de 23 ans s'est rapidement acclimaté à sa nouvelle vie sur les bords de la Mersey avec ses 12 buts marqués en une moitie de saison. Passé par le PSG entre 2022 et 2024, le natif de Reims avoue avoir un faible pour l'ennemi historique du Paris Saint-Germain : l'Olympique de Marseille. « Ce que représente le match face à Marseille ? Tous les matchs où je rentre en France, je les adore. C'est les matchs que j'aime jouer, le public français est particulier. Je suis excité de jouer le match. Marseille c'est un club que je regarde depuis petit avec Paris ».