PSG - Clermont : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Pierrick Levallet

Tenu en échec lors du match aller (0-0), le PSG reçoit Clermont ce samedi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi de la partie sera donné à 21h au Parc des Princes. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre.

Cette 28e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi. Le PSG recevra notamment Clermont pour une rencontre qui aura des aspects de David contre Goliath. Leader du championnat avec 62 points, le club de la capitale sera opposé à la lanterne rouge. Avec seulement 20 points engrangés depuis le début de saison, Clermont est dernier et lutte pour sa survie en Ligue 1. Les enjeux de la partie seront donc bien différents pour les deux équipes.

PSG : Luis Enrique déclare sa flamme à une recrue https://t.co/lBOrhLBGup pic.twitter.com/iw4SXUNE91 — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Le PSG veut faire le plein de confiance avant le FC Barcelone

Le PSG voudra très certainement faire le plein de confiance avant son choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique voudront également prendre une petite revanche contre Clermont, qui avait tenu les Rouge-et-Bleu en échec lors du match aller le 30 septembre dernier (0-0). L’entraîneur espagnol devra en plus faire quelques choix. Lucas Beraldo, déjà absent contre le Stade Rennais en Coupe de France, est suspendu. Presnel Kimpembe est toujours en convalescence, et Bradley Barcola (touché aux ischio-jambiers) n’est pas encore sorti de l’infirmerie. Le mystère plane aussi autour de Kylian Mbappé. Depuis l’annonce officieuse de son départ, Luis Enrique a réduit considérablement son temps de jeu en Ligue 1. Le Parisien a d’ailleurs révélé ces dernières heures que la star de 25 ans devrait débuter sur le banc, tout comme Ousmane Dembélé. Warren Zaïre-Emery pourrait également être préservé afin qu’il soit en pleine forme contre le FC Barcelone.



La composition probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar, Nuno Mendes - Soler, Ugarte, Kang-In Lee - Asensio, Kolo Muani, Ramos

Clermont souhaite s’accrocher pour sa survie en Ligue 1

Côté Clermont, la rencontre sera bien différente. Les hommes de Pascal Gastien ont six points de retard sur Lorient, 16e et barragiste (sept sur Le Havre, 15e dernier non-relégable). Les Auvergnats tenteront de profiter d'un éventuel relâchement des Franciliens pour réussir un gros coup. Le CF63 pourrait toutefois être encore privé de de Maxime Gonalons et Cheick Konaté, blessés. En revanche, Elbasan Rashani, Johan Gastien et Neto Borges devraient réintégrer le groupe après une suspension.



La composition probable de Clermont : N'Diaye - Allevinah, Pelmard, Caufriez, Matsima, Borges - Gastien, Magnin, Keita - Cham, Virginius

Où et quand voir le match ?