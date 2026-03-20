Le PSG fait changer d'avis Daniel Riolo et c'est inattendu

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et ce, grâce à son carton face à Chelsea en huitième de finale. Bluffé par la performance parisienne face aux Blues, Daniel Riolo a fait un gros aveu, avouant que les hommes de Luis Enrique lui avaient fait changer d'avis.

Tombeur de l'AS Monaco lors des barrages de la Ligue des Champions, le PSG avait rendez-vous avec Chelsea en huitième de finale. Et les hommes de Luis Enrique ont donné une leçon de football aux Blues, l'ayant emporté 8-2 sur l'ensemble des deux matchs (5-2 au Parc des Princes et 3-0 à Stamford Bridge). Dans une vidéo postée par le compte X de l'After Foot, Daniel Riolo s'est enflammé sur le PSG, qui est désormais son favori pour remporter la C1 cette saison.

Mercato - PSG : Un joueur était parti au clash pour son transfert, «ma face du ghetto est ressortie» https://t.co/SRKP3bEDMZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Ils sont quasiment plus forts que l'année dernière» « Je trouve que les huitièmes de finale (de la Ligue des Champions) ont été assez riches en enseignement. Le premier de ces enseignements, c'est que tous les doutes qui entouraient le PSG, le tenant du titre, ont été dissipés. Je trouve qu'après ces huitièmes de finale, le PSG s'affirme comme le favori numéro 1. Je dirais même qu'ils sont quasiment plus forts que l'année dernière à la même époque, où ils avaient joué en huitième contre Liverpool, et où c'était passé limite, limite. Là, leur domination face à Chelsea a été vraiment éblouissante », a jugé Daniel Riolo, avant de poursuivre.