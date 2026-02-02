Le «nouveau héros du PSG» est annoncé à l'étranger (son nom va vous surprendre)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière durant laquelle le PSG terrassait l'Europe semble bien loin. Et pour cause, le club de la capitale rencontre des difficultés à confirmer son niveau exceptionnel entrevu il y a encore quelques mois. Néanmoins, un joueur inattendu se distingue au point d'être présenté comme le «nouveau héros du PSG».

La saison du PSG est bien plus difficile que la précédente. Les Parisiens, malgré leur statut de champion d'Europe, doivent se battre dans toutes les compétitions, y compris en Ligue 1 comme en témoigne la victoire arrachée à Strasbourg dimanche soir (2-1). Les joueurs de Luis Enrique sont loin du niveau qui était le leur la saison dernière, mais cela n'empêche pas un joueur de se distinguer. Et personne ne l'avait vu venir.

« 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗠𝗘́𝗧𝗜𝗘𝗥. 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟. » 🧤



Matvey Safonov 🇷🇺 a stoppé 5 pénaltys sur 7 en 1 mois et demi de compétition. 😱pic.twitter.com/YWYBUjNWpB — Actu Foot (@ActuFoot_) February 2, 2026

«Safonov a arrêté le penalty et est devenu le héros du PSG» Et pour cause, il s'agit de Matvey Safonov qui semblait être contraint de ronger son frein sur le banc du PSG jusqu'à la fin de la saison après le recrutement de Lucas Chevalier pour 55M€, bonus compris. Finalement, le Russe semble avoir pris le dessus sur l'ancien Lillois. Et dimanche soir, il a même sorti un nouveau penalty et repoussant la tentative de Joaquín Panichelli alors qu'il y avait encore 0-0. De quoi laisser sans voix la presse russe qui jubile de voir son protégé s'installer dans les buts du PSG. « Safonov semble désormais pouvoir être considéré comme le gardien numéro un du PSG. Du moins pour l’instant. La prestation convaincante du Russe lors du match de la 20e journée contre Strasbourg n’a fait que renforcer son statut à Paris. Grâce notamment à son talent pour arrêter les penalties », écrit ainsi Championat, avant que Sportbox ne présente Matvey Safonov comme « le héros du PSG » après son penalty arrêté. « Personne ne se souvient même de Chevalier », surenchérit le média russe.