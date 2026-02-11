«Il a fait des bêtises» - Un joueur du PSG dérape ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG sort d'une victoire particulièrement convaincante contre l'OM en championnat et se porte très bien sur le plan sportif. Et pourtant, en interne, la situation d'un joueur est en train de se dégrader, d'autant que Jérôme Rothen a récemment fait des révélations assez troublantes au sujet de ce membre du PSG. Explications.

Tout va pour le mieux actuellement au PSG, qui reste sur 7 victoires consécutives en Ligue 1 et a largement dominé son rival marseillais dimanche soir au Parc des Princes (5-0). L'heure est donc à la sérénité au sein du club de la capitale, et pourtant, un joueur se retrouve en marge de cette dynamique positive étant donné que sa situation sportive est en train de virer au flop. Il s'agit d'une recrue du mercato estival pour laquelle le PSG avait déboursé 40M€ : Lucas Chevalier.

Luis Enrique a décidé de le faire venir au PSG (ce n'est pas la recrue à laquelle vous vous attendez) ! https://t.co/mad6xLh6ut — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

Intertitre 2 Depuis plusieurs matchs, le gardien numéro 2 de l'équipe de France a également été relégué au statut de doublure au PSG, derrière le Russe Matvey Safonov qui enchaîne les performances convaincantes. Et Jérôme Rothen a fait le point sur la situation de Lucas Chevalier dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC : « Il faudrait connaitre tout ce qui s’est passé sur l’intégration et l’adaptation de Lucas Chevalier au PSG. C’est bien de nous dire qu’il est gentil, qu’il parle bien... mais Chevalier pour perdre sa place, il a fait des bêtises. Quand tu critiques Chevalier en ce moment, on a l’impression que ce n’est pas normal. Mais quand il est dans les buts, ce n’est pas rassurant », indique l'ancien ailier gauche du PSG, qui livre ensuite quelques informations exclusives au sujet de Chevalier.