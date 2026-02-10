PSG - «Luis Enrique est une énorme pipe» : Daniel Riolo prend cher pour ses déclarations !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la saison historique du PSG en 2024/25, Daniel Riolo reste critique avec Luis Enrique, tout en reconnaissant son importance dans les résultats parisiens. Durant plusieurs mois, le journaliste de RMC n’avait pas été tendre à l’égard de l’Espagnol, des déclarations qui ressurgissent après ses récents propos concernant un autre entraîneur.

Sur le banc de touche lors de la plus grande saison de l’histoire du PSG, Luis Enrique a fait taire ses détracteurs en remportant notamment la Ligue des champions. De nombreux observateurs n’étaient pas tendres à l’égard du technicien espagnol, qui se faisait également un malin plaisir à taquiner les journalistes. Durant plusieurs mois, Daniel Riolo fut l’un des plus virulents. « Luis Enrique pourrait rester comme la plus grosse supercherie du PSG des dernières années », lâchait-il notamment après l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund en mai 2024. Des déclarations qui ressortent au moment où l’éditorialiste de RMC a défendu le bilan de Habib Beye à Rennes après l’annonce de son départ.

« Très dur de juger le travail de Beye sur cette période-là », juge Riolo « Sa mission était d’être européen, ils étaient 6èmes, et ils le virent. Je pense qu’il n’a pas tout fait bien, mais la planche elle était pourrie dès le début. Je pense que Pouille depuis le début a perdu du temps, et a même plombé Nice. Car je pense qu’avec Franck Haise, l’histoire était écrite dès le début. Donc je ne sais pas par quel foutoir l’histoire va se faire avec Haise, mais elle va se faire. On le savait, Pouille et certains joueurs voulaient le virer, des agents poussaient. Beye s’est fait les dents, très dur de juger son travail sur cette période-là, Rennes c’est un bordel sans fin », a confié Daniel Riolo dans l'After Foot, de quoi faire réagir Mohamed Toubache-Ter, très influent sur le réseau social X.