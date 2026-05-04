Walid Acherchour se lâche «aujourd'hui, il n'y a plus rien» : De Roberto De Zerbi à Habib Beye, le changement qui fait très mal à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a une fois de plus manqué la victoire dans ce sprint final pour la Ligue des champions. Depuis le stage de cohésion à Marbella, le club phocéen reste sur deux défaites et un match nul. Le naufrage à Nantes samedi (0-3) a été la claque de trop pour Walid Acherchour qui n'a pas mâché ses mots sur RMC pendant l'After Foot.

La descente aux enfers continue pour l'OM. Sur les six dernières sorties de l'équipe d'Habib Beye, le bilan comptable n'est pas fameux. Une seule victoire décrochée contre le FC Metz (3-1) contre quatre défaites et un match nul. Le large revers à Nantes samedi après-midi (0-3) pourrait bien avoir scellé les espoirs de qualification en Ligue des champions (5 points de retard sur le LOSC, 4ème et barragiste pour la prochaine campagne) alors qu'il ne reste que deux matchs de Ligue 1.

«Offensivement, c'était la meilleure attaque de Ligue 1 quand De Zerbi part» Un peu plus de deux mois après la prise de fonctions d'Habib Beye au poste d'entraîneur, Walid Acherchour a dressé un constat tout sauf flatteur à l'égard de l'ancien consultant de Canal+. « Beye c'est un échec, pourquoi ? En terme de contenu, ça n'a pas progressé par rapport à De Zerbi. En terme de résultats, ça n'a pas progressé. Il devait apporter une assise défensive que n'avait pas De Zerbi, c'est toujours aussi catastrophique. Offensivement, c'était la meilleure attaque de Ligue 1 quand De Zerbi part. Aujourd'hui, il n'y a plus de schéma, d'animation offensive, il n y a plus rien. Dans le contenu, il n'y a pas de contrôle ».