Walid Acherchour se lâche «aujourd'hui, il n'y a plus rien» : De Roberto De Zerbi à Habib Beye, le changement qui fait très mal à l'OM

L'Olympique de Marseille a une fois de plus manqué la victoire dans ce sprint final pour la Ligue des champions. Depuis le stage de cohésion à Marbella, le club phocéen reste sur deux défaites et un match nul. Le naufrage à Nantes samedi (0-3) a été la claque de trop pour Walid Acherchour qui n'a pas mâché ses mots sur RMC pendant l'After Foot.
La descente aux enfers continue pour l'OM. Sur les six dernières sorties de l'équipe d'Habib Beye, le bilan comptable n'est pas fameux. Une seule victoire décrochée contre le FC Metz (3-1) contre quatre défaites et un match nul. Le large revers à Nantes samedi après-midi (0-3) pourrait bien avoir scellé les espoirs de qualification en Ligue des champions (5 points de retard sur le LOSC, 4ème et barragiste pour la prochaine campagne) alors qu'il ne reste que deux matchs de Ligue 1.
«Offensivement, c'était la meilleure attaque de Ligue 1 quand De Zerbi part»
Un peu plus de deux mois après la prise de fonctions d'Habib Beye au poste d'entraîneur, Walid Acherchour a dressé un constat tout sauf flatteur à l'égard de l'ancien consultant de Canal+. « Beye c'est un échec, pourquoi ? En terme de contenu, ça n'a pas progressé par rapport à De Zerbi. En terme de résultats, ça n'a pas progressé. Il devait apporter une assise défensive que n'avait pas De Zerbi, c'est toujours aussi catastrophique. Offensivement, c'était la meilleure attaque de Ligue 1 quand De Zerbi part. Aujourd'hui, il n'y a plus de schéma, d'animation offensive, il n y a plus rien. Dans le contenu, il n'y a pas de contrôle ».
«Habib Beye, avec toute la sympathie et la bienveillance qu'on peut avoir, c'est un échec cuisant»
L'entraîneur italien qui a quitté le club phocéen d'un commun accord avec l'OM faisait tout mieux qu'Habib Beye dans sa copie proposée chaque week-end d'après le consultant du Winamax FC et de RMC Sport qui a tout lâché samedi à l'After Foot. « Roberto De Zerbi on pouvait le critiquer, mais tu savais ce que tu avais. Tu savais dans quel restaurant tu rentrais, tu savais quelle cuisine allait te donner Roberto De Zerbi. Tu pouvais aimer ou ne pas aimer, mais tu savais. Aujourd'hui tu ne sais plus quel plat tu vas avoir. C'est froid, avarié, pas bon et le plat arrive en retard. Habib Beye, avec toute la sympathie et la bienveillance qu'on peut avoir, c'est un échec cuisant ».