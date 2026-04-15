Vente OM : Un prix annoncé à la télévision, ça pourrait faire craquer McCourt

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2016, Frank McCourt rachetait l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. 10 ans plus tard, l'Américain est toujours à la tête du club phocéen. Mais le sera-t-il encore longtemps ? Cela fait maintenant un moment que les rumeurs se multiplient à propos de la vente de l’OM. Si McCourt assure en public qu’il n’a pas l’intention de se séparer de son bien, cela pourrait surtout être une question d’argent.

Le feuilleton de la vente de l’OM est un serpent de mer qui revient très souvent sur la table. Frank McCourt l’a pourtant assuré à plusieurs reprises et depuis de nombreuses années : il n’a pas l'intention de partir. Pourtant, malgré les dires de l’Américain, les rumeurs continuent encore et toujours d’apparaitre concernant une future vente de l’OM. D’ailleurs, compte tenu du profil du nouveau président olympien, Stéphane Richard, ça a encore prix une autre tournure dernièrement.

Mercato - OM : L’avenir d’Habib Beye bouleversé par la prochaine signature ? https://t.co/MlS4n6GLGu — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros… » Vendra ? Ne vendra pas ? Malgré les propos de Frank McCourt, le propriétaire de l’OM pourrait finalement ouvrir la porte à une cession du club phocéen en fonction de l’offre qui lui sera présentée. Combien faudrait-il alors déposer sur la table pour faire craquer McCourt ? Hugo Guillemet a évoqué un possible prix lors de L’Equipe du Soir et on est loin de 1,2 milliard d’euros qu’attendrait McCourt comme ça avait récemment été dit dans la presse : « La réalité c’est que si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre ».