Une clause dans son contrat à l’OM lui a fait perdre beaucoup d’argent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parfois, les contrats des joueurs de football peuvent être complexes. En effet, les accords les liant aux clubs regorgent souvent de nombreuses clauses qu’il est important de connaitre. Sans quoi, ça peut avoir des conséquence. C’est ce qui est arrivé à Pape Gueye, ex-joueur de l’OM, qui a perdu beaucoup d’argent à cause de quelques lignes dans son contrat. Explications.

A 27 ans, Pape Gueye évolue aujourd’hui sous le maillot de Villarreal. Avant de faire parler son talent en Espagne, le milieu de terrain sénégalais appartenait à l’OM, où il a joué entre 2020 et 2024. Une période durant laquelle il a également passé quelques mois en prêt du côté du FC Séville. Si ce prêt a permis à Pape Gueye d’accumuler du temps de jeu et de revenir plus fort à l’OM, il lui a aussi fait perdre de l’argent à cause d’une clause dans son contrat avec le club phocéen.

OM - Pierre Ménès s’attaque à Medhi Benatia : Il en rajoute une couche après sa colère https://t.co/VvlUGyGRBE — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Si je dois donner un conseil aux jeunes, c’est de prendre un avocat » « Quand je dois signer un contrat, je comprends ce qu’il y a dessus après ma mésaventure avec Watford ? Déjà, je le lis et je demande à mon avocat d’en faire autant. Un avocat n’est pas là juste quand t’as des soucis. Il est surtout là pour que tu évites d’en avoir, en fait. Les agents ont aussi des avocats et c’est bien. Mais ces avocats-là défendent les intérêts de leurs clients en l’occurence, pas les miens. Si je dois donner un conseil aux jeunes, c’est de prendre un avocat », a expliqué dans un premier temps Pape Gueye.