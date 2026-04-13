«Un nouveau chapitre s’ouvre» : L’OM annonce un grand changement !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir intronisé Stéphane Richard en tant que président vendredi dernier, et en attendant l’arrivée d’un nouveau directeur sportif pour prendre la suite de Medhi Benatia, un autre changement a été annoncé à l’OM. Un projet qui a été entamé il y a plusieurs mois et qui est arrivé à son terme ce lundi.

Depuis plusieurs mois maintenant, l’OM se prépare au déménagement de son siège social. « Le Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus restera dédié aux activités sportives. Conçu à l’origine pour accueillir des équipes administratives plus restreintes, il pourra désormais se recentrer sur son rôle premier : offrir un environnement optimal de travail et de performance pour les joueurs et les staffs », indiquait le club dans un communiqué le 18 novembre dernier, dont le nouveau siège sera désormais sur l’avenue du Prado, non loin du Vélodrome.

« Le nouveau siège de l'Olympique de Marseille ouvre ses portes » Des locaux dans lesquels une partie des salariés de l’OM se sont installés ce lundi, comme annoncé par Olivier Petit sur LinkedIn dimanche. « Bienvenue au FOROM : le nouveau siège de l'Olympique de Marseille ouvre ses portes. Après plusieurs mois de travail collectif, les équipes administratives de l'OM et de MARS360 posent leurs valises demain dans un nouveau siège, à deux pas du stade Orange Vélodrome. Pour un DRH, un nouveau siège c'est à la fois un projet stratégique et une aventure humaine passionnante. Ce projet de déménagement était l'un des chantiers qui m'attendaient en rejoignant le Club, le voir aboutir est une vraie satisfaction », a déclaré le Directeur des ressources humaines de l’OM.