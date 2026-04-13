«Un nouveau chapitre s’ouvre» : L’OM annonce un grand changement !

Après avoir intronisé Stéphane Richard en tant que président vendredi dernier, et en attendant l’arrivée d’un nouveau directeur sportif pour prendre la suite de Medhi Benatia, un autre changement a été annoncé à l’OM. Un projet qui a été entamé il y a plusieurs mois et qui est arrivé à son terme ce lundi.
Depuis plusieurs mois maintenant, l’OM se prépare au déménagement de son siège social. « Le Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus restera dédié aux activités sportives. Conçu à l’origine pour accueillir des équipes administratives plus restreintes, il pourra désormais se recentrer sur son rôle premier : offrir un environnement optimal de travail et de performance pour les joueurs et les staffs », indiquait le club dans un communiqué le 18 novembre dernier, dont le nouveau siège sera désormais sur l’avenue du Prado, non loin du Vélodrome.
« Le nouveau siège de l'Olympique de Marseille ouvre ses portes »
Des locaux dans lesquels une partie des salariés de l’OM se sont installés ce lundi, comme annoncé par Olivier Petit sur LinkedIn dimanche. « Bienvenue au FOROM : le nouveau siège de l'Olympique de Marseille ouvre ses portes. Après plusieurs mois de travail collectif, les équipes administratives de l'OM et de MARS360 posent leurs valises demain dans un nouveau siège, à deux pas du stade Orange Vélodrome. Pour un DRH, un nouveau siège c'est à la fois un projet stratégique et une aventure humaine passionnante. Ce projet de déménagement était l'un des chantiers qui m'attendaient en rejoignant le Club, le voir aboutir est une vraie satisfaction », a déclaré le Directeur des ressources humaines de l’OM.
« Un nouveau chapitre s'ouvre »
« Ce projet, c'est bien plus qu'un déménagement. C'est un investissement concret dans l'avenir du Club et dans celui de ses collaborateurs. La conviction que les nouvelles façons de travailler sont un levier de performance. Des espaces pensés pour la collaboration, la créativité et l'efficacité, parce que bien travailler ensemble, c'est aussi une façon de gagner ensemble. La QVCT comme accélérateur de la performance. Un cadre de travail à la hauteur de nos ambitions. Des espaces modernes, des outils technologiques de premier plan, et un environnement qui reflète l'image d'un Club en mouvement vers la place qu’il mérite parmi les plus grands Clubs en Europe. Un projet construit avec les équipes. Ateliers de co-construction avec les salariés et les managers, mobilisation d'ambassadeurs du projet, dialogue social nourri tout au long du projet. Et même un concours ouvert à tous les salariés qui a donné son nom à ce nouveau siège : le FOROM. Parce que les collaborateurs sont les premiers architectes de leur cadre de travail », a ajouté Olivier Petit. « Certaines équipes opérationnelles restent au Stade ou à la Commanderie, autant de lieux, avec le Campus, qui font la force du Club. Toutes ces équipes, réunies ensemble, au service de la réussite de l'OM. Un nouveau chapitre s'ouvre, bienvenue au FOROM. »