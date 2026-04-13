Samir Nasri : Son message inattendu pour un ancien de l’OM !

Axel Cornic

Footballeur marquant des années 2000, Samir Nasri a raccroché les crampons en 2020 après une dernière pige à Anderlecht. Mais c’est bien l’Olympique de Marseille qui reste dans le cœur de celui qui y a été formé, même maintenant qu’il officie en tant que chroniqueur sur Canal+.

On peut sortir un homme de Marseille, mais Marseille reste en lui à jamais. Surtout quand comme Samir Nasri on a été formé et débuté une carrière à l’OM, avant de partir en 2088 à la conquête de la Premier League avec notamment Arsenal et Manchester City. L'ancien footballeur est passé de l’autre côté en rejoignant le monde des médias depuis sa retraite et de loin, il commente toujours l’actualité de son club de cœur.

«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée https://t.co/vp3T9LUwN1 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« De Zerbi ? C'est le football, ça va vite aussi » Même quand ça concerne les échecs marseillais ! Ainsi, il a récemment été invité à réagir au départ de Roberto De Zerbi, qui a tout de suite retrouvé un poste après avoir rompu avec l’OM, puisqu’il a signé un contrat de cinq ans avec Tottenham. « Si le rebond de Roberto De Zerbi à Tottenham vient vite après l'OM ? Non, c'est le football, ça va vite aussi » a expliqué Nasri, dans le Canal Football Club.