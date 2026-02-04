«Rends le maillot !» : Un célèbre consultant craque contre les joueurs de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa semaine désastreuse marquée par une élimination en Ligue des champions et un match nul concédé dans les derniers instants face au Paris FC (2-2), l’OM a retrouvé le sourire mardi en battant Rennes (3-0) en Coupe de France. Toutefois, l’attitude des Olympiens n’a pas été appréciée par un célèbre consultant.

De retour au Vélodrome mardi soir, l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant face au Stade Rennais (3-0). Une victoire quasiment impérative dans le contexte actuel et l’élimination en Ligue des champions la semaine dernière, suivie du match nul concédé sur la pelouse du Paris FC (2-2) en championnat. Si le score est large, il ne reflète pas la prestation des Olympiens, probablement inhibés par la pression et les conséquences qu’aurait entraîné une défaite.

Le coup de gueule de Dugarry contre l’attitude des joueurs de l’OM Une attitude que n’accepte absolument pas Christophe Dugarry, comme il l’a fait savoir dans Rothen s’enflamme sur RMC : « Que tu aies les chocottes avant le match, je veux bien l’entendre. Mais tu as la chance d’ouvrir le score au bout de deux minutes, les chocottes, elles partent. Après, que tu sois soulagé de gagner 3-0, que tu aies des attitudes quand tu marques, je les comprends. Elles sont légitimes, il y a un ouf de soulagement, mais me parler des chocottes… Les chocottes de quoi ?! Si tu as les chocottes, rends le maillot ! Tu es à l’OM ! Quelles chocottes ? »