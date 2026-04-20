«Pourquoi c'est à moi de faire un effort ?» : L'anecdote de Valentin Rongier sur les dessous de son transfert à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille et son Orange Vélodrome a été la maison de Valentin Rongier pendant six saisons. Cependant, pour que ce transfert puisse voir le jour, l'ex-milieu de terrain du FC Nantes a consenti à une concession financière qu'il n'avait pas du tout envie de faire selon son agent Franck Belhassen. Il raconte tout.

Franck Belhassen, agent historique de Valentin Rongier, s'est livré à Sacha Tavolieri pour le programme En OFF ces dernières heures. Le milieu de terrain de 30 ans qui a quitté l'OM l'été dernier pour le Stade Rennais après six saisons pleines dans la cité phocéenne, a tourné une page importante de sa carrière qui aurait pu ne jamais avoir lieu sans le montage financier imaginé par son représentant.

⚽️ « Valentin m’a dit : Pourquoi c’est MOI qui doit faire un EFFORT ?! » 🤔🤑



🔵⚪️ Franck Belhassen raconte le jour où Valentin Rongier a été transféré à l’OM.



🎥 « En OFF » dispo via le lien ci-dessous



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«On enlève 10 000 euros par mois du salaire de Valentin. On est déjà à 600 000. Les charges sociales, ça fait un million» Pendant son échange avec le journaliste Sacha Tavolieri, Franck Belhassen a révélé avoir servi sur un plateau à Andoni Zubizarreta la solution pour régler le transfert de Valentin Rongier de Nantes à Marseille. « Les cinq personnes qu'il y avait dans la voiture pourront te raconter la même histoire. 'Andoni mets toi sur le côté'. Il me dit 'qu'est-ce qu'il y a ?' Je lui ai dit que j'ai trouvé le million d'euros. 'Comment tu as trouvé le million d'euros, ça fait deux jours qu'on est en train de le chercher, comment as-tu trouvé ?'. Je lui dis 'je t'explique : Valentin a cinq ans de contrat, on enlève 10 000 euros par mois du salaire de Valentin. On est déjà à 600 000. Les charges sociales, ça fait un million. Maintenant, les 600 000 que vous lui enlevez, il faut lui redonner à une prochaine qualification en Champions League, est-ce que tu es d'accord ?' ».