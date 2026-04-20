«Pourquoi c'est à moi de faire un effort ?» : L'anecdote de Valentin Rongier sur les dessous de son transfert à l'OM

L'Olympique de Marseille et son Orange Vélodrome a été la maison de Valentin Rongier pendant six saisons. Cependant, pour que ce transfert puisse voir le jour, l'ex-milieu de terrain du FC Nantes a consenti à une concession financière qu'il n'avait pas du tout envie de faire selon son agent Franck Belhassen. Il raconte tout.
Franck Belhassen, agent historique de Valentin Rongier, s'est livré à Sacha Tavolieri pour le programme En OFF ces dernières heures. Le milieu de terrain de 30 ans qui a quitté l'OM l'été dernier pour le Stade Rennais après six saisons pleines dans la cité phocéenne, a tourné une page importante de sa carrière qui aurait pu ne jamais avoir lieu sans le montage financier imaginé par son représentant.
«On enlève 10 000 euros par mois du salaire de Valentin. On est déjà à 600 000. Les charges sociales, ça fait un million»
Pendant son échange avec le journaliste Sacha Tavolieri, Franck Belhassen a révélé avoir servi sur un plateau à Andoni Zubizarreta la solution pour régler le transfert de Valentin Rongier de Nantes à Marseille. « Les cinq personnes qu'il y avait dans la voiture pourront te raconter la même histoire. 'Andoni mets toi sur le côté'. Il me dit 'qu'est-ce qu'il y a ?' Je lui ai dit que j'ai trouvé le million d'euros. 'Comment tu as trouvé le million d'euros, ça fait deux jours qu'on est en train de le chercher, comment as-tu trouvé ?'. Je lui dis 'je t'explique : Valentin a cinq ans de contrat, on enlève 10 000 euros par mois du salaire de Valentin. On est déjà à 600 000. Les charges sociales, ça fait un million. Maintenant, les 600 000 que vous lui enlevez, il faut lui redonner à une prochaine qualification en Champions League, est-ce que tu es d'accord ?' ».
«Il y a un propriétaire multimilliardaire américain et un autre multimilliardaire à Nantes, et c'est moi qui doit donner mon argent»
Présent dans la voiture en question, Valentin Rongier avait fait part de son désaccord au sujet des la tournure prise par l'opération. Ca n'a rien changé à son dénouement, mais au final, l'ancien joueur de l'OM a pu porter la tunique du club phocéen. « Il ne répond pas et Valentin derrière me dit 'pourquoi c'est à moi de faire un effort alors qu'il y a un propriétaire multimilliardaire américain et un autre multimilliardaire à Nantes, et c'est moi qui doit donner mon argent ?' Son père lui dit : 'Valentin tais-toi, calme toi, on arrive à l'hôtel, on va en discuter'. Andoni me regarde et me dit : 'tu as raison, on va faire ça, j'ai fait pareil avec Mascherano à Barcelone' ».