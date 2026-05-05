«On ne voit ça nulle part ailleurs» : L’OM choque La Chaîne L’EQUIPE !

Samedi, l'OM a une nouvelle fois chuté et confirme sa très mauvaise forme en cette fin de saison. Humilié sur la pelouse du FC Nantes (0-3), le club phocéen a officiellement dit adieu au podium. Une situation qui choque Ludovic Obraniak.
Depuis son arrivée à l'OM, Habib Beye enchaîne les déconvenues. L'ancien coach du Red Star avait deux objectifs clairs à savoir remporter la Coupe de France et terminer sur le podium de la Ligue 1. Mais aucun des deux ne sera remplis. Effectivement, après la défaite à Nantes (0-3), combinée à la victoire de l'OL contre Rennes (4-2), l'OM ne peut officiellement plus terminer sur le podium. Une situation que peine comprendre Ludovic Obraniak.
Obraniak choqué par l'OM
« Mon mot était catastrophique, mais je vais sur cataclysmique. Que Marseille soit septième de Ligue 1, c’est impensable. A la mi saison on n’aurait jamais pu imaginer ça. On aurait pu se dire, au pire, que l’OM allait batailler pour la 4ème place, mais jamais on n’aurait pu se dire qu’il y aurait une telle dégringolade. Ce club a une faculté à se tirer les balles dans le pied… On ne voit ça nulle part ailleurs », lâche-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Soir avant de poursuivre.
«Ce club a une faculté à se tirer les balles dans le pied… On ne voit ça nulle part ailleurs»
« Il y avait tout pour bien faire finalement, et la manière dont ils se sont sabordés sur cette seconde partie de saison… Après, il faut prendre tout dans son global sur ce qui est fait dans ce club depuis quelques saisons… On peut parler de sportif, avec le système, le bidule… En fait, à Marseille, ce qu’il y a de plus important, c’est le choix des hommes. Et je pense qu’ils se sont trompés sur le choix des hommes, à tous les niveaux, depuis trop longtemps. Ce club est fait comme ça, c’est sa nature… Je veux bien qu’il y ait trop d’émotions mais quand tu signes à Marseille, tu dois savoir où tu mets les pieds. Les émotions, il faut savoir les gérer », ajoute Ludovic Obraniak.