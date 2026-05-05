«On ne voit ça nulle part ailleurs» : L’OM choque La Chaîne L’EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, l'OM a une nouvelle fois chuté et confirme sa très mauvaise forme en cette fin de saison. Humilié sur la pelouse du FC Nantes (0-3), le club phocéen a officiellement dit adieu au podium. Une situation qui choque Ludovic Obraniak.

Depuis son arrivée à l'OM, Habib Beye enchaîne les déconvenues. L'ancien coach du Red Star avait deux objectifs clairs à savoir remporter la Coupe de France et terminer sur le podium de la Ligue 1. Mais aucun des deux ne sera remplis. Effectivement, après la défaite à Nantes (0-3), combinée à la victoire de l'OL contre Rennes (4-2), l'OM ne peut officiellement plus terminer sur le podium. Une situation que peine comprendre Ludovic Obraniak.

Obraniak choqué par l'OM « Mon mot était catastrophique, mais je vais sur cataclysmique. Que Marseille soit septième de Ligue 1, c’est impensable. A la mi saison on n’aurait jamais pu imaginer ça. On aurait pu se dire, au pire, que l’OM allait batailler pour la 4ème place, mais jamais on n’aurait pu se dire qu’il y aurait une telle dégringolade. Ce club a une faculté à se tirer les balles dans le pied… On ne voit ça nulle part ailleurs », lâche-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Soir avant de poursuivre.