«Frank McCourt ne mettra plus d’argent» : La vente de l’OM approche à grands pas ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais assuré de ne pas terminer sur le podium, l'OM pourra au mieux accrocher une place pour les barrages de la Ligue des champions. Une situation très délicate compte tenu des finances marseillaises. Au point que la vente du club devienne une réelle option.

Battu sur la pelouse du FC Nantes (0-3), l'OM n'est officiellement plus en course pour le podium. Par conséquent, les Marseillais ne pourront plus se qualifier directement pour la Ligue des champions, au mieux il faudra passer par un barrage qui n'a jamais réussi aux clubs français. La situation est donc compliquée pour le club phocéen qui avait absolument besoin de la manne financière de la C1. Pour La Minute OM, cela pourrait donc signifier la vente du club à court terme.

«Sans Ligue des champions, il faudra vendre» « De Zerbi est parti de lui-même : personne ne l’a mis dehors, mais personne ne l’a retenu non plus. Beaucoup ont été soulagés de son départ. Benatia, il a fait son taff il y a eu du bon et du moins bon. Malheureusement, il s’est passé des choses qui ont tué le club, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Sans Ligue des champions, il faudra vendre, Frank McCourt ne remettra pas d’argent. D’où l’importance de l’investisseur, qui, lui se chargera d’investir pour le mercato. Il arrivera pour ça », écrit le compte X spécialisé dans l’actualité sur l’OM.