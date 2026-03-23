OM : Un problème avec Habib Beye annoncé sur RMC, ça ne va pas rassurer les supporters

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il restait sur trois victoires de rang en championnat, l’OM a chuté à domicile dimanche lors de la réception du LOSC (1-2), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre après laquelle un problème entre le discours d’Habib Beye et ce que l’on peut voir sur le terrain a été mis en avant sur les ondes de RMC.

Après avoir vu l’OL s’incliner à domicile face à l’AS Monaco (1-2), l’OM avait une occasion en or de conforter sa troisième au classement dimanche à l’occasion de la réception du LOSC. Devants à la pause grâce à un but d’Ethan Nwaneri, les Olympiens ont été battus en fin de match (1-2) après une réalisation d’Olivier Giroud et n’ont que deux points d’avance sur leurs poursuivants, Lyon et Lille, et trois sur les Monégasques, sixièmes, qu’ils rencontreront lors de la prochaine journée.

Mercato - OM : Medhi Benatia, encore une surprise après sa vraie-fausse démission ? https://t.co/YtUEi2K34W — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Il y a un gros décalage entre ce qu’on entend en conférence de presse et ce qu’on voit sur le terrain » Dans la lignée de ses deux dernières sorties face à Toulouse (0-1) et Auxerre (1-0), l’OM est loin d’avoir convaincu dans le jeu contre le LOSC. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a dénoncé le discours d’Habib Beye, qui à ses yeux ne correspond pas au rendu sur le terrain.