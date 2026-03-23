OM : Un problème avec Habib Beye annoncé sur RMC, ça ne va pas rassurer les supporters

Alors qu’il restait sur trois victoires de rang en championnat, l’OM a chuté à domicile dimanche lors de la réception du LOSC (1-2), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre après laquelle un problème entre le discours d’Habib Beye et ce que l’on peut voir sur le terrain a été mis en avant sur les ondes de RMC.
Après avoir vu l’OL s’incliner à domicile face à l’AS Monaco (1-2), l’OM avait une occasion en or de conforter sa troisième au classement dimanche à l’occasion de la réception du LOSC. Devants à la pause grâce à un but d’Ethan Nwaneri, les Olympiens ont été battus en fin de match (1-2) après une réalisation d’Olivier Giroud et n’ont que deux points d’avance sur leurs poursuivants, Lyon et Lille, et trois sur les Monégasques, sixièmes, qu’ils rencontreront lors de la prochaine journée.
« Il y a un gros décalage entre ce qu’on entend en conférence de presse et ce qu’on voit sur le terrain »
Dans la lignée de ses deux dernières sorties face à Toulouse (0-1) et Auxerre (1-0), l’OM est loin d’avoir convaincu dans le jeu contre le LOSC. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a dénoncé le discours d’Habib Beye, qui à ses yeux ne correspond pas au rendu sur le terrain.
« Lille est arrivé au Vélodrome et ils se sont baladés »
« Avec toute la bienveillance du monde, il y a un gros décalage entre ce qu’on entend en conférence de presse, ce qu’il véhicule où il est très bon et ce qu’on voit sur le terrain. Déjà contre Auxerre, on avait parlé de la première mi-temps qui était une purge sans nom, le match contre Toulouse qui était celui d’après Coupe de France où on disait qu’il fallait juste remporter les trois points, là il y avait un gros rendez-vous contre Lille en difficulté en Ligue 1, Lille est arrivé au Vélodrome et ils se sont baladés. Quand je vois le milieu de terrain marseillais, Hojbjerg, Timber et Kondogbia, qu’on me dit que c’est ce milieu qui doit mettre de l’intensité alors que techniquement et en terme de pressing c’est zéro. Bentaleb était en chausson pendant tout le match, il a fait ce qu’il voulait, il leur a appris le football », a déclaré Walid Acherchour.