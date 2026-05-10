OM : Les joueurs ont «abandonné le navire», un gros problème est annoncé sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Embourbé dans une véritable crise en cette fin de saison, l’OM va tenter de s’imposer face au Havre ce dimanche soir. En attendant, une nouvelle polémique a éclaté entre joueurs et dirigeants ce jeudi à la Commanderie, marquant une véritable rupture entre les différents acteurs. Sur RMC, Stephen Brun a fait part de son incompréhension totale de la situation à Marseille.

La fin de saison de l’OM tourne au cauchemar. Alors qu’une série de mises au vert a eu lieu cette semaine afin de ressouder le vestiaire après une humiliation à Nantes le week-end dernier (3-0), Pierre-Emerick Aubameyang et d’autres joueurs ont organisé une farce de mauvais goût. Le Gabonais a notamment aspergé un dirigeant avec un extincteur, et a été écarté du groupe. Rien ne semble aller ces derniers temps à Marseille, alors que la qualification en Coupe d’Europe était pourtant une priorité il y a encore quelques semaines.

« Qu’est-ce qui fait que ces joueurs là ont abandonné le navire ? » Mais au-delà des résultats, la rupture entre les joueurs et le staff ainsi que les dirigeants crée une totale incompréhension. Sur son émission diffusée sur les ondes de RMC, Stephen Brun a fait part de sa consternation concernant l’état actuel de l’OM. « Aubameyang, Hojberg, ces garçons-là qui ont joué à Barcelone, à Tottenham, ils ont déjà dû connaître des saisons galères, mais c’est bien la première fois que je vois des joueurs qui lâchent totalement. Ça veut dire qu’ils ont leurs responsabilités, mais qu’est-ce qui fait que ces joueurs là ont abandonné le navire ? », a confié ce dernier avant de poursuivre.