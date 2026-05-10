«Fête improvisée» à la Commanderie : Un proche des joueurs répond à l’OM

Pour célébrer la fin de leur mise au vert qui a débuté lundi, les joueurs de l’OM ont organisé une « fête improvisée » jeudi soir à la Commanderie, avec notamment un dirigeant aspergé avec un extincteur. Un proche du groupe a répondu au club, estimant que ce dernier voulait plus de cohésion, et qu’il a été servi.
Même quand on pensait avoir tout vu, l’OM arrive encore à nous surprendre. Après leur match catastrophique à Nantes (3-0) le week-end dernier, les Olympiens ont été sanctionnés par une énième mise au vert. Celle-ci a débuté lundi et s’est déroulée dans un climat pesant, Habib Beye ayant même écourté la séance d’entraînement mercredi, agacé par le manque de motivation de son groupe et notamment de Mason Greenwood.
« Ils voulaient de la cohésion, ils l'ont eue »
Comme expliqué par L’Équipe, les joueurs de l’OM s'attendaient à rester en mise au vert jusqu’à leur déplacement au Havre ce dimanche. Finalement, le club a décidé de lever la sanction vendredi, afin de leur permettre de retrouver leur famille respective et de rentrer chez eux. Et pour célébrer cela, ils ont organisé une « fête improvisée » jeudi soir. Résultat : des lits déplacés, des chambres retournées et surtout un dirigeant aspergé avec un extincteur en la personne de Bob Tahri.
« Ce n'est pas autre chose qu'une blague qui a mal tourné »
Auprès de L’Équipe, un proche du groupe a tenté de dédramatiser la situation en déclarant : « Ils voulaient de la cohésion, ils l'ont eue. » C’est surtout sur le terrain que l’on attend un peu de cohésion et surtout d’envie, complètement absente à Nantes le week-end dernier. Pierre-Emerick Aubamleyang a été le seul sanctionné pour cet incident, lui qui était à la tête du groupe qui a aspergé Bob Tahri, auprès duquel il s’est excusé. L’international gabonais a tout de même été écarté du groupe pour le déplacement au Havre ce dimanche. « Ce n'est pas autre chose qu'une blague qui a mal tourné, mais en aucun cas une agression de Benatia à travers Tahri. Il est un peu le bouc émissaire de la situation. On a commencé la saison avec Rabiot et Rowe, il y a eu Abdelli, et aujourd'hui lui... », a confié un proche de l’attaquant âgé de 36 ans.