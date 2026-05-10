«Fête improvisée» à la Commanderie : Un proche des joueurs répond à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour célébrer la fin de leur mise au vert qui a débuté lundi, les joueurs de l’OM ont organisé une « fête improvisée » jeudi soir à la Commanderie, avec notamment un dirigeant aspergé avec un extincteur. Un proche du groupe a répondu au club, estimant que ce dernier voulait plus de cohésion, et qu’il a été servi.

Même quand on pensait avoir tout vu, l’OM arrive encore à nous surprendre. Après leur match catastrophique à Nantes (3-0) le week-end dernier, les Olympiens ont été sanctionnés par une énième mise au vert. Celle-ci a débuté lundi et s’est déroulée dans un climat pesant, Habib Beye ayant même écourté la séance d’entraînement mercredi, agacé par le manque de motivation de son groupe et notamment de Mason Greenwood.

« Ils voulaient de la cohésion, ils l'ont eue » Comme expliqué par L’Équipe, les joueurs de l’OM s'attendaient à rester en mise au vert jusqu’à leur déplacement au Havre ce dimanche. Finalement, le club a décidé de lever la sanction vendredi, afin de leur permettre de retrouver leur famille respective et de rentrer chez eux. Et pour célébrer cela, ils ont organisé une « fête improvisée » jeudi soir. Résultat : des lits déplacés, des chambres retournées et surtout un dirigeant aspergé avec un extincteur en la personne de Bob Tahri.