OM - «Je le mettrais au cachot» : Mason Greenwood fait craquer Vincent Moscato !

Pierrick Levallet

L’OM vit une terrible fin de saison. Le club phocéen est en train de voir sa qualification pour la prochaine Ligue des champions lui échapper. Mason Greenwood en prend ainsi pour son grade ces derniers jours. Le comportement de l’attaquant de 24 ans est pointé du doigt. Vincent Moscato a alors proposé une mesure radicale pour lui remettre les idées en place.

La fin de saison est plutôt chaotique pour l’OM. Le club phocéen a déjà dit adieu à la troisième place de Ligue 1 après sa défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0), l’OL étant désormais à sept points. La quatrième position s’éloigne également, le LOSC ayant cinq unités d’avance désormais à deux journées du terme. Mason Greenwood est notamment pointé du doigt en ce moment. Ses prestations des dernières semaines sont jugées insuffisantes. Et ce n’est pas Vincent Moscato qui dira le contraire...

«Il rentrerait comme les mecs en semi-liberté» « C’est la moindre des choses. Les mecs te chient dans les bottes. Les mecs n’ont pas assuré, n’ont pas assumé. Ils n’ont fait aucun effort collectif pour assurer le minimum, à l’image de Greenwood. Je le mettrais au cachot. C’est-à-dire que le soir, il rentrerait comme les mecs en semi-liberté. Même si ça n’amène rien, à ce compte là il n’y a plus rien qui n’amène rien. Le mec brûle un feu rouge, et tu dis ‘bah pourquoi on le sanctionnerait ?’ » a d’abord confié l’ancien joueur de rugby, passé par l’UBB, dans le Super Moscato Show.