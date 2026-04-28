OM - Greenwood envoie son avocat : L’information qui provoque un choc

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Touché à la cuisse le 22 mars dernier face au LOSC (1-2), Mason Greenwood ressentait toujours des douleurs et n’était pas titulaire dimanche pour la réception de l’OGC Nice (1-1). C’est par l’intermédiaire de son avocat que l’Anglais en a informé l’OM, une situation « complètement dingue » pour Stephen Brun.

Malgré les absences d’Amine Gouiri, d’Igor Paixao et d’Hamed Junior Traoré, Mason Greenwood était tout de même sur le banc dimanche pour la réception de l’OGC Nice (1-1). « Mason, on a regardé depuis le début de la semaine, il est très limité par la blessure de Lille. Ça fait 2 matches qu’il joue avec une grosse douleur, on ne peut pas le mettre en danger », a expliqué Habib Beye au micro de Ligue 1+. L’Anglais était sorti sur blessure le 22 mars dernier contre le LOSC (1-2), avant de faire son retour face à Metz (3-1) le 10 avril.

Mercato - OM : L'OGC Nice a réussi à signer le potentiel remplaçant de Medhi Benatia https://t.co/qcZRMA4uIK — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Greenwood a utilisé son avocat pour annoncer à l’OM qu’il n’était pas à 100% Comme indiqué par L’Équipe, Mason Greenwood a utilisé un moyen pour le moins original afin d’annoncer qu’il ne se sentait pas à 100% pour la réception des Aiglons. En effet, c’est son avocat qui a écrit à un dirigeant de l’OM pour en informer le club. C’est à partir de là qu’Habib Beye a engagé une conversation avec son joueur et a décidé de ne pas le titulariser. Ce qui montre que la relation et loin d’être fluide entre l’attaquant âgé de 24 ans et Marseille, où il bénéficie d’un traitement de faveur depuis son arrivée à l’été 2024.