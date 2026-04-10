Nouveau président à l'OM : «Je n’apprécie pas Nasser Al-Khelaïfi, mais...»

Après le départ de Pablo Longoria, l'OM se retrouve dans l'obligation de chercher un nouveau président. Plusieurs noms ont circulé sans que rien n'aboutisse de façon concrète. Cependant, plusieurs profils sont étudiés pour le poste et un profil similaire à Nasser Al-Khelaïfi ne plairait pas à tous les Marseillais.
Alors que Pablo Longoria a quitté ses fonctions de président de l'OM au début du mois de février, Alban Juster assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau patron. Et alors que le nom de Stéphane Richard (64 ans), ancien président d'Orange de 2011 à 2022, circule avec insistance, Mathieu Madénian, humoriste et célèbre fan de l'OM, ne dirait pas non à un président du profil de Nasser Al-Khelaïfi, la boss du PSG.
«Je n’apprécie pas Nasser Al-Khelaïfi, mais je vois un président influent»
« Je n’apprécie pas Nasser Al-Khelaïfi, mais je vois un président influent, qui défend les intérêts de son club. Il prend des balles à la place de ses joueurs, comme le faisait Jean-Michel Aulas à Lyon. Je suis jaloux d’eux. De ce que j’en vois, j’aime beaucoup le style Joseph Oughourlian, pas seulement parce qu’il est arménien. Quand il doit gueuler, il gueule. Quand Pablo Longoria a hurlé à la corruption, il nous a fait passer pour des débiles. Ça ne veut pas dire que j’étais contre lui. J’ai assisté à des matchs où il vibrait comme un amoureux de l’OM. Mais on nous a vendu un projet sur trois ans avec un triumvirat à la barre, et à la première tempête ils sont tous partis », confie-t-il dans des propos accordés à La Tribune du Dimanche avant de poursuivre.
«C’est un vrai métier qui demande des compétences»
« Roberto De Zerbi nous a fait croire qu’il se sentait comme un ultra, et deux mois plus tard il a signé à Tottenham, un club qui vend des places à 1 000 euros et où il n’y a pas un ultra. J’en ai marre des mecs qui nous disent qu’ils ont le sang bleu et blanc. On veut un dirigeant qui regarde les CV et désigne un entraîneur qui entraîne, un directeur sportif qui recrute de bons joueurs, un arrière gauche qui joue à son poste… C’est un vrai métier qui demande des compétences, comme boulanger. C’est pourquoi Éric Di Meco, par exemple, a demandé qu’on le laisse tranquille. Marseille, c’est la folie et c’est aussi ce que j’aime, mais il faut un président calme et réfléchi. Qui incarne le club aujourd’hui ? Je voudrais bien savoir qui s’occupe de préparer la saison prochaine… », ajoute Mathieu Madenian.