Nouveau président à l'OM : «Je n’apprécie pas Nasser Al-Khelaïfi, mais...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le départ de Pablo Longoria, l'OM se retrouve dans l'obligation de chercher un nouveau président. Plusieurs noms ont circulé sans que rien n'aboutisse de façon concrète. Cependant, plusieurs profils sont étudiés pour le poste et un profil similaire à Nasser Al-Khelaïfi ne plairait pas à tous les Marseillais.

Alors que Pablo Longoria a quitté ses fonctions de président de l'OM au début du mois de février, Alban Juster assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau patron. Et alors que le nom de Stéphane Richard (64 ans), ancien président d'Orange de 2011 à 2022, circule avec insistance, Mathieu Madénian, humoriste et célèbre fan de l'OM, ne dirait pas non à un président du profil de Nasser Al-Khelaïfi, la boss du PSG.

«Si je suis l’OM, je le tente» : Un grand nom proposé à McCourt pour remplacer Beye ? https://t.co/VStPUqeJUY — le10sport (@le10sport) April 2, 2026

«Je n’apprécie pas Nasser Al-Khelaïfi, mais je vois un président influent» « Je n’apprécie pas Nasser Al-Khelaïfi, mais je vois un président influent, qui défend les intérêts de son club. Il prend des balles à la place de ses joueurs, comme le faisait Jean-Michel Aulas à Lyon. Je suis jaloux d’eux. De ce que j’en vois, j’aime beaucoup le style Joseph Oughourlian, pas seulement parce qu’il est arménien. Quand il doit gueuler, il gueule. Quand Pablo Longoria a hurlé à la corruption, il nous a fait passer pour des débiles. Ça ne veut pas dire que j’étais contre lui. J’ai assisté à des matchs où il vibrait comme un amoureux de l’OM. Mais on nous a vendu un projet sur trois ans avec un triumvirat à la barre, et à la première tempête ils sont tous partis », confie-t-il dans des propos accordés à La Tribune du Dimanche avant de poursuivre.