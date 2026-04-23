Nouveau logo de l’OM : Le maire de Marseille le trouve «horrible» et veut encore changer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Benoît Payan, maire de Marseille, rejoint les nombreux supporters de l’OM mécontents du nouveau logo dévoilé par leur club de cœur il y a quelques jours. Interrogé par BFM Marseille, l’homme politique n’a pas mâché ses mots en évoquant le nouveau blason de l’actuel sixième de Ligue 1.

Le 8 avril dernier, l’Olympique de Marseille dévoilait un nouveau logo très loin de faire l’unanimité. Rapidement, de nombreux supporters phocéens ont critiqué la nouvelle identité visuelle de leur club de cœur, et ils ont été rejoints par le maire Benoît Payan, qui n’a pas pris de pincettes au moment d’évoquer ce changement majeur.

🚨 Benoît Payan, maire de Marseille, sur le logo de l’OM : « 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗛𝗢𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 ! 🤮



J’en ai vu des logos mais 𝗗𝗘𝗦 𝗟𝗢𝗚𝗢𝗦 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜 𝗟𝗔𝗜𝗗𝗦 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦. 😭🗣️



C’est une erreur, il faut la réparer ! »



🎥 @BFMMarseille pic.twitter.com/TRajuziOdP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 23, 2026

« Je pense que c’est une erreur et qu’il faut la réparer » « Il est horrible, a lâché Benoît Payan, interrogé par BFM Marseille. J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. Je pense que c’est une erreur. Je pense qu’il faut la réparer. Vous vous rendez compte que Volkswagen a tourné son logo en se moquant de nous, en disant : en fait le logo de l’OM, c’est le logo de Volkswagen… Bon, voilà. Je pense qu’il ne correspond pas tout à fait à l’Olympique de Marseille. Certains me disent : on va s’y habituer. Oui, on s’habitue à tout. Mais moi, il ne me plaît pas ».