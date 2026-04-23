Nouveau logo de l’OM : Le maire de Marseille le trouve «horrible» et veut encore changer !

Benoît Payan, maire de Marseille, rejoint les nombreux supporters de l’OM mécontents du nouveau logo dévoilé par leur club de cœur il y a quelques jours. Interrogé par BFM Marseille, l’homme politique n’a pas mâché ses mots en évoquant le nouveau blason de l’actuel sixième de Ligue 1.
Le 8 avril dernier, l’Olympique de Marseille dévoilait un nouveau logo très loin de faire l’unanimité. Rapidement, de nombreux supporters phocéens ont critiqué la nouvelle identité visuelle de leur club de cœur, et ils ont été rejoints par le maire Benoît Payan, qui n’a pas pris de pincettes au moment d’évoquer ce changement majeur.
« Je pense que c’est une erreur et qu’il faut la réparer »
« Il est horrible, a lâché Benoît Payan, interrogé par BFM Marseille. J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. Je pense que c’est une erreur. Je pense qu’il faut la réparer. Vous vous rendez compte que Volkswagen a tourné son logo en se moquant de nous, en disant : en fait le logo de l’OM, c’est le logo de Volkswagen… Bon, voilà. Je pense qu’il ne correspond pas tout à fait à l’Olympique de Marseille. Certains me disent : on va s’y habituer. Oui, on s’habitue à tout. Mais moi, il ne me plaît pas ».
« Quand les supporters verront le logo sur le maillot, ils comprendront la beauté de celui-ci », explique-t-on à l’OM
Face à la fronde des supporters, le directeur général Alessandro Antonello avait rapidement justifié la stratégie de l’OM derrière ce nouveau blason. « Le logo est important car c'est l'identité du club et elle doit évoluer au fil du temps. Il faut séduire et se rapprocher des nouvelles générations, sans renier le passé ni l'histoire de l’OM, confiait-il, rapporté par RMC. Ce logo doit être capable de s'adapter à tous les canaux médiatiques, digitaux, sur toutes les plateformes, c'est fondamental pour l'avenir du club. Le logo précédent a duré 22 ans. En 22 ans, le monde a changé. Quand il a été dessiné et créé, en 2004, il n'y avait pas de smartphone, pas de monde digital ou virtuel, les contenus étaient 'physiques'. Ce logo est idéal pour affronter les défis du futur. Quand les supporters verront le logo sur le maillot, ils comprendront la beauté de celui-ci, et je pense qu'avec le temps tout le monde sera content d'embrasser cette nouvelle identité ».