Ça chauffe à l’OM : Habib Beye sait quoi faire pour éviter la catastrophe !

Entre les performances pas au niveau, les déclarations qui fusent dans la presse ainsi que les changements institutionnels, ça bouge dans tous les sens à l'OM. Cependant, la situation sportive est alarmante pour le club phocéen comme l'a rappelé L'Equipe ces dernières heures. Le déficit record de l'Olympique de Marseille mettrait l'équipe d'Habib Beye dos au mur et menacée d'une catastrophe...
L'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences en cette fin de saison. Pour son retour de stage à Marbella, l'équipe d'Habib Beye est passée au travers au Moustoir. Contre le FC Lorient, les Marseillais ont sombré en s'inclinant sur le score de 2 buts à 0 samedi dernier. Ce qui a engendré une sortie assassine du directeur du football Medhi Benatia jugeant l'attitude des joueurs scandaleuse après une retraite censée apporter du liant et de la cohésion dans l'effectif.
Un déficit record de 105M€ : l'OM est dos au mur
Et maintenant ? 6ème avec 52 points au classement, l'OM doit impérativement accrocher une place qualificative pour la Ligue des champions. Et pour cause, comme L'Equipe le souligne dans ses colonnes du jour ce jeudi, le déficit de l'Olympique de Marseille grimpe à 105M€, un record. Sans une accession à la prochaine campagne de C1 qui permettrait à l'OM d'engranger un joli bonus financier de la part de l'UEFA, le club ne serait pas en mesure de renflouer ses caisses.
Quatre matchs pour éviter la cure d'austérité à l'OM
Sans ladite qualification, l'OM ne disposerait pas de l'argent nécessaire pour poursuivre le développement souhaité. S'installerait alors une « cure d'austérité » la saison prochaine synonyme tout bonnement de catastrophe. Habib Beye a donc quatre matchs devant lui avec son groupe afin d'éviter ce scénario. Quatre finales face à Nice, Nantes, Le Havre et le Stade Rennais, dernière affiche de la saison qui fut d'ailleurs la première et déjà l'ultime de l'exercice précédent.