Messi : A l’OM, il se met à rêver !

Défenseur de l’OM et capitaine du club marseillais, Leonardo Balerdi a été le rival de Lionel Messi pendant les deux saisons que l’Argentin a passé au PSG. Cependant, il est son coéquipier en équipe nationale à présent, puisqu’il est régulièrement appelé avec l’Albiceleste. Au point de se mettre à rêver d’une participation à ses côtés pour la Coupe du monde 2026.

Leonardo Balerdi a fêté sa première sélection avec l’équipe nationale dès 2019. Néanmoins, cela ne fait qu’un an et demi que le capitaine de l’OM est régulièrement appelé par Lionel Scaloni afin de porter la tunique de l’Albiceleste. En ce sens, Balerdi n’a pas eu l’occasion d’être de la partie au Qatar pendant la Coupe du monde 2022, moment où Lionel Messi et sa bande ont été sacrés champions du monde.

«Mon objectif est d'aller à la Coupe du monde. Ce serait un rêve» A l’occasion d’une entrevue accordée au Guardian, Leonardo Balerdi a révélé ces dernières heures rêver de représenter l’Argentine en Amérique du nord l’été prochain avec l’Albiceleste et de soulever un trophée. « Mon objectif est d'aller à la Coupe du monde. Ce serait un rêve de remporter quelque chose avec l'équipe nationale. Je connais Lionel Scaloni depuis longtemps. Je faisais partie de l'équipe des moins de 20 ans lors d'un tournoi en Espagne et depuis, j'ai toujours eu de bonnes relations avec lui. Il est détendu et ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, il est précis ».