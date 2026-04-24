Medina s’en prend à ses coéquipiers de l’OM : Papin balance cash sur RMC, «ça ne se fait pas»

Alors que la situation ne s’arrange pas à l’OM, sixième de Ligue 1 à quatre journées de la fin, Facundo Medina a pris la parole cette semaine et n’a pas hésité à s’en prendre à certains coéquipiers sans les nommer. Une sortie qui a gêné Jean-Pierre Papin.
Il y a urgence à l’OM après la nouvelle défaite à Lorient (0-2) le week-end dernier. La bande à Habib Beye pointe désormais à la sixième place en Ligue 1 à quatre journées de la fin et doit se reprendre pour espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine. C’est dans ce contexte que Facundo Medina a pris la parole sur RMC pour remobiliser les troupes, et s’en prendre à certains de ses coéquipiers.
La grosse sortie de Medina
« Évidemment qu’on est tristes ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs. On n'est pas bêtes, on a des sentiments. Et je l’ai dit en face à certains joueurs, mais je ne dirai pas qui par respect, a lancé le défenseur de l’OM. Mais là on parle de joueurs, et je vais m’inclure dedans, qui ont de l’expérience, des joueurs de sélection, champions du monde, champions d’Europe. Je crois que chacun sait ce qu’il donne sur le terrain et ce qu’il a dans sa tête. Qui n’a pas été à la hauteur, qui n’a pas fait le bon geste. Qui ne s’est pas battu. Qui n’a pas réclamé de carton jaune et chacun sa situation. » Une sortie qui n’est pas du goût de Jean-Pierre Papin.
« Je ne vois pas pourquoi il vient parler aujourd’hui à la presse »
« Ça me gêne. Pour moi, ça ne se fait pas. Une prise de parole doit se faire dans le vestiaire. Parler comme ça, c’est aussi se dédouaner. Ça ne se dit pas à l’extérieur, a regretté la légende de l’OM sur RMC. Je connais un peu Facundo, c’est un mec bien, sincèrement. Mais je ne vois pas pourquoi il vient parler aujourd’hui à la presse des problèmes des uns et des autres. Soit il n'y a pas de problème et il y aura un électrochoc, soit ils n'ont plus envie de jouer ensemble et il n’y aura plus rien. Il y a eu l’affaire Rabiot, le départ de De Zerbi, les résultats, les déclarations de Benatia… Aujourd’hui, à quelques semaines de la Coupe du monde, qui va concerner plusieurs joueurs, je me demande qui va se retrousser les manches. Personne ne va prendre de risques… » L’Olympique de Marseille reçoit Nice ce dimanche, au Vélodrome (20h45).