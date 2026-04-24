Medina s’en prend à ses coéquipiers de l’OM : Papin balance cash sur RMC, «ça ne se fait pas»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la situation ne s’arrange pas à l’OM, sixième de Ligue 1 à quatre journées de la fin, Facundo Medina a pris la parole cette semaine et n’a pas hésité à s’en prendre à certains coéquipiers sans les nommer. Une sortie qui a gêné Jean-Pierre Papin.

Il y a urgence à l’OM après la nouvelle défaite à Lorient (0-2) le week-end dernier. La bande à Habib Beye pointe désormais à la sixième place en Ligue 1 à quatre journées de la fin et doit se reprendre pour espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine. C’est dans ce contexte que Facundo Medina a pris la parole sur RMC pour remobiliser les troupes, et s’en prendre à certains de ses coéquipiers.

🗣️ JPP sur la prise de parole de Medina sur RMC : "Ca me gêne, ça ne se fait pas et ça doit rester dans le vestiaire. Le faire en public, c'est se dédouaner. Soit il n'y a pas de problème et il y aura un électrochoc, soit ils n'ont plus envie de jouer ensemble." #RMCLive pic.twitter.com/xE3Zyay3Gz — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 23, 2026

La grosse sortie de Medina « Évidemment qu’on est tristes ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs. On n'est pas bêtes, on a des sentiments. Et je l’ai dit en face à certains joueurs, mais je ne dirai pas qui par respect, a lancé le défenseur de l’OM. Mais là on parle de joueurs, et je vais m’inclure dedans, qui ont de l’expérience, des joueurs de sélection, champions du monde, champions d’Europe. Je crois que chacun sait ce qu’il donne sur le terrain et ce qu’il a dans sa tête. Qui n’a pas été à la hauteur, qui n’a pas fait le bon geste. Qui ne s’est pas battu. Qui n’a pas réclamé de carton jaune et chacun sa situation. » Une sortie qui n’est pas du goût de Jean-Pierre Papin.