«La voilure va être considérablement réduite» à l’OM : Le mercato s’annonce inquiétant sans Ligue des Champions

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 4 journées de la fin du championnat, l’OM se classe actuellement à la 6ème place. Si cela restait ainsi, le club phocéen ne disputerait donc pas la Ligue des Champions. Alors que Marseille peut encore inverser la tendance, le scénario catastrophe existe bel et bien pour la fin de la saison. Et voilà que si l’OM ne venait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le mercato estival s’annoncerait plus austère que jamais.

A la fin de la saison, les 3 premiers de la Ligue 1 se qualifieront directement pour la Ligue des Champions, tandis que le 4ème devra passer par les tours préliminaires. Alors que le PSG et Lens sont quasiment assurés de finir sur le podium, ça va se battre pour les places restantes entre le LOSC, l’OL, Rennes, l’OM et Monaco. Mais il n’y aura donc pas de la place pour tout le monde et le club phocéen pourrait faire partie des déçus. Actuellement, Marseille se classe à la 6ème place, ce qui est donc aujourd’hui synonyme de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

OM : En pleine crise, Medina balance certains de ses coéquipiers ⁰ https://t.co/UcI1eek2W0 — le10sport (@le10sport) April 22, 2026

« McCourt va réclamer 100 millions de ventes » L’OM en avait pourtant fait une priorité : participer à la Ligue des Champions la saison prochaine est primordial. Si cela n’est pas le cas, il va y avoir des répercussions et ce dès le mercato estival. Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a d’ailleurs annoncé à quoi il faudrait s’attendre, expliquant alors : « Si l’OM, ce qui est aujourd’hui une vraie possibilité, n’est pas en Ligue des Champions la saison prochaine, il est évident que McCourt comme il l’a déjà dit va réclamer 100 millions de ventes. Et probablement peu d’investissements. C’est-à-dire que la voilure va être considérablement réduite. Cette fois-ci, il n’y aura pas Longoria pour faire des tours de passe-passe pour arriver à contourner le désir de McCourt de ne jamais trop taper dans sa caisse ».