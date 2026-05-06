Mason Greenwood - Habib Beye : La tension continue de monter entre les deux à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fait partie des joueurs qui déçoivent en cette fin de saison, au même titre que Pierre-Emile Hojbjerg par exemple, Mason Greenwood n’aurait pas arrangé son cas. Ce mercredi, Habib Beye aurait écourté la séance d’entraînement, très agacé par l’attitude de ses joueurs et en particulier de l'attaquant de l'OM.

Plus la fin de saison approche, plus la situation se tend à l’OM. Samedi, les Olympiens ont mis fin à leurs espoirs de se qualifier directement en Ligue des champions en s’inclinant sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Une rencontre après laquelle Habib Beye, qui se voulait toujours positif jusque-là, n’a pas caché son agacement, lui qui en attend plus « de la part des joueurs plus confirmés, de nos cadres, qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent bien ce club. »

Beye a écourté l’entraînement ce mercredi L’Équipe indiquait alors que Mason Greenwood faisait très certainement partie des joueurs visés par cette déclaration et visiblement, ce dernier n’a pas retenu la leçon. Comme sanction, l’OM a décrété une nouvelle mise au vert à durée indéterminée. Elle a commencé lundi et devrait au moins s’étendre jusqu’à jeudi, mais ne semble pas porter ses fruits. Car, d’après les informations de Foot Mercato, Habib Beye a décidé d’écourter la séance d’entraînement de ce mercredi matin.