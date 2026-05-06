«J'ai fini par perdre mon sang-froid» : Neymar présente ses excuses après avoir frappé un de ses coéquipiers

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le match nul entre le Deportivo Recoleta et le Santos FC (1-1) mardi, Neymar est sorti du silence après sa violente altercation avec Robinho Jr à l’entraînement. La star brésilienne a reconnu son erreur et présenté ses excuses, tandis que son jeune coéquipier a assuré que tout était réglé entre eux.

Buteur mardi lors du match nul entre le Deportivo Recoleta et le Santos FC (1-1), Neymar a ensuite évoqué la polémique à laquelle il est mêlée ces derniers jours. L’international brésilien est accusé d’avoir giflé Robinho Jr à l’entraînement après que ce dernier ait réussi un dribble qui l’aurait fait sortir de ses gonds.

Neymar présente ses excuses après avoir frappé Robinho Jr « C'est le football. Tout d'abord, cela devait se régler entre nous ; c'était un désaccord que nous avons eu à l'entraînement, j'ai réagi et j'ai fini par aller un peu trop loin. Mais juste après l’incident, des excuses ont été présentées, on a discuté dans les vestiaires, Robinho Jr. et moi, et on s’est compris là-bas », a déclaré Neymar, dans des propos relayés par ESPN Brésil. « C’est un garçon que j’apprécie beaucoup, j’ai une affection toute particulière pour lui depuis le début. Ça arrive dans le foot, on se dispute avec son frère, avec un ami, j’ai déjà eu des disputes avec plusieurs de mes amis dans le foot, je me suis déjà disputé avec tout le monde, et c’est comme ça. Ces choses auraient dû être réglées ici, ça n’aurait pas dû se passer comme ça, puis ça a été relayé à des gens qui ne vivent pas le quotidien du football, et ça finit par dégénérer de manière très négative. »

« J'ai effectivement réagi de manière excessive » « S'ils veulent des excuses devant la presse, les voici : je m'étais déjà excusé auprès de lui et de sa famille. J'ai effectivement réagi de manière excessive, j'aurais pu m'y prendre autrement, mais j'ai fini par perdre mon sang-froid. Tout le monde fait des erreurs, c'était une erreur de ma part, une erreur de sa part, j'ai un peu plus dérapé. Mais je m'étais déjà excusé, je pensais que c'était réglé entre nous, après le vestiaire. On s’est retrouvés lundi, je me suis excusé devant tout le groupe, j’ai parlé à tout le monde, lui aussi s’est excusé, on pensait que c’était réglé, mais parfois les gens essaient de s’en mêler, essaient d’en savoir plus que ce qui se passe au quotidien, et ça finit par prendre une tournure très différente de ce que c’est réellement », a poursuivi Neymar.