Real Madrid - «Ce serait un scandale énorme» : Un mensonge dénoncé sur le malaise avec Kylian Mbappé ?

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France est au coeur d’un malaise dans le vestiaire madrilène. Sa virée en Italie n’a en effet pas été très bien reçue par certains joueurs. Des sources ont indiqué que l’attaquant de 27 ans était parti sans l’aval des Merengue. Pierre Ménès a toutefois du mal à croire à cette hypothèse.

En ce moment, Kylian Mbappé est au coeur d’un véritable malaise au Real Madrid. Blessé, le capitaine de l’équipe de France a profité de sa convalescence pour s’offrir un séjour en Italie. Et cela n’a pas été spécialement bien reçu dans le vestiaire madrilène. Certaines sources ont même révélé que l’attaquant de 27 ans était parti sans avoir eu l’aval du club. Seulement, Pierre Ménès a du mal à croire à cette hypothèse.

«S’il est parti, il avait l’autorisation du club» « J’ai du mal à croire que Mbappé est parti sans l’autorisation du staff médical du Real Madrid. Je pense que si tel était le cas, ce serait un scandale énorme et que le club aurait déjà réagi et sanctionné le joueur. Donc je pense que s’il est parti, il avait l’autorisation du club. Très franchement, en étant un peu égoïste, qu’il prenne un peu de repos début mai sachant que dans un mois et demi il y a la Coupe du monde, je trouve ça formidable pour les Bleus. Mais quoi que ce mec fasse, il y a toujours une polémique » a ainsi confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.