Kylian Mbappé : Le licenciement à l’origine de sa rupture avec le Real Madrid

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Une certaine fracture aurait eu lieu entre le capitaine de l’équipe de France et le reste du vestiaire madrilène. Certains agissements de l’attaquant de 27 ans pendant sa blessure auraient du mal à passer. De plus, le départ précipité de Xabi Alonso n’a pas arrangé les choses, au contraire.

Entre Kylian Mbappé et le reste du vestiaire du Real Madrid , rien ne va plus. Le capitaine de l’ équipe de France cristalliserait quelques tensions au sein de l’effectif madrilène depuis sa blessure. Certains agissements de l’attaquant de 27 ans pendant sa convalescence, comme son voyage en Italie, ont du mal à passer dans le groupe. Mais le départ précipité de Xabi Alonso il y a quelques semaines auraient également eu un rôle dans cette rupture entre les deux parties.

D’après les informations de Jorge C. Picon , le licenciement de Xabi Alonso aurait pris Kylian Mbappé au dépourvu, à l’instar du vestiaire. L’ancien du PSG avait fait part à la direction de sa confiance en son travail et avait ainsi l’impression que certains joueurs avaient poussé pour son départ. À cela, il faut ajouter l’épisode de sa blessure au genou, à cause de laquelle il a perdu confiance en l’institution. Kylian Mbappé aurait notamment fait part de sa frustration à quelques coéquipiers et personnes du club. Son voyage à Paris pour consulter un spécialiste n’aurait d’ailleurs pas été spécialement très bien reçu.

Son voyage en Italie, la goutte de trop au Real Madrid ?

Le journaliste espagnol précise que son séjour en Italie a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au Real Madrid. À Valdebebas, on serait en colère face à toutes les photos qui ont circulé récemment alors que le club est dans une situation sportive délicate. Dans le vestiaire, certains estimeraient d’ailleurs qu’il ne s’agirait pas d’une coïncidence. Depuis des mois, certains joueurs penseraient que son manque d’engagement défensif sur le terrain les plomberaient. Et le fait que personne n’ose rien dire à Kylian Mbappé ne ferait qu’alimenter la frustration du groupe.

Dans l’effectif, on comparerait son cas à Vinicius Jr. Les hommes d’Alvaro Arbeloa estimeraient que le Brésilien ne se défile jamais face à ses responsabilités, contrairement au champion du monde 2018. En outre, au Real Madrid on penserait que Kylian Mbappé n’est absolument pas blessé et que ce n’est pas la première fois qu’un tel cas arrive cette saison. Le licenciement de Xabi Alonso aurait ainsi mis le feu aux poudres et serait à l’origine de cet énorme malaise avec l’attaquant de 27 ans.