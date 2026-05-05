Kylian Mbappé : Sa virée italienne avec Ester Exposito a agacé l’entraîneur du Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme ce fut le cas il y a deux mois de cela avec une escapade parisienne pour notamment obtenir l’avis médical de spécialistes à Paris, Kylian Mbappé a profité de sa blessure à la cuisse pour cette fois-ci s’envoler pour Cagliari en Italie avec sa partenaire Ester Exposito. En façade, Alvaro Arbeloa a tenu un discours qui ne refléterait pas du tout sa pensée en interne.

Cela fait à présent plus d’une semaine que Kylian Mbappé est contraint de rester sur le carreau. La faute à une blessure à la cuisse survenue pendant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville le 24 avril dernier. Depuis, le meilleur buteur de la saison du club merengue avec ses 41 réalisations en 40 matchs est éloigné des terrains à cause de ce coup d’arrêt physique.

Kylian Mbappé en Italie, une escapade qui fait parler L’occasion pour lui d’en profiter pour passer du temps avec sa copine, l’actrice espagnole Ester Exposito. Pendant sa précédente blessure contractée fin février pour laquelle il s’était déplacé à Paris dans l’optique de consulter des spécialistes du genou dans la capitale, Mbappé avait déjà été aperçu avec la comédienne apparue dans la série Netflix : Elite. Cette fois-ci, c’est en Italie du côté de Cagliari que les deux tourtereaux ont été vus et filmés par Sky Sport notamment. The Athletic affirme que des critiques auraient fusé en interne à ce sujet.