«Je te rentre dedans à 22h parce que je suis prêt»: Punchline pendant l’After Foot, Walid Acherchour attaque Daniel Riolo avant Bayern Munich - PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lundi soir est synonyme de débats entre Daniel Riolo et Walid Acherchour sur le plateau de l’After Foot. Le consultant de RMC intervenant également sur le Winamax FC a gravi les échelons dans la rédaction sportive de RMC en passant de l’émission Génération After à l’After Foot. Il s’est servi de cette expérience personnelle afin de prouver son point à Daniel Riolo au sujet du laboratoire mis en place par Luis Enrique avec Ousmane Dembélé et bien d’autres joueurs parisiens.

Mercredi, le Bayern Munich recevra le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des champions. Le champion d’Allemagne devra inverser la tendance pour maintenir ses espoirs de triplé intacts après s’être incliné au Parc des princes la semaine dernière (4-5). A l’approche du choc qui a émerveillé les amoureux du football lors de la première manche, un débat enflammé a eu lieu sur le plateau de l’After Foot lundi soir entre Walid Acherchour et Daniel Riolo.

«C’est avec Dembélé qu’il a fait la même chose l’année d’avant contre la Real Sociedad où il a voulu le réaxer, et c’est l’année d’après qu’il a récolté les bénéfices» Alors que Daniel Riolo s’écharpait avec un auditeur sur « la fable » que les supporters allaient croire pendant « 20 ans » sur le fait que ce n’était pas grave de ne pas sortir des poules de la Ligue des champions la saison dernière, Walid Acherchour est monté au créneau après avoir écouté Riolo fait un parallèle entre le football et le militantisme politique. « Tu mélanges tout, tu dis n’importe quoi. Il ne te parle pas de ça, mais de sa conception d’une équipe. Comme maintenant avec Beraldo en 6, il prépare ça dans son laboratoire de Ligue 1 et derrière ces mecs-là progressent. C’est de ça qu’on te parle et toi tu ne voulais pas le comprendre. Avec Lee à la base, il cherchait le bon joueur en numéro 9. Il s’est trompé sur Lee, mais c’était sa conception du poste de numéro 9. C’est avec Dembélé qu’il a fait la même chose l’année d’avant contre la Real Sociedad où il a voulu le réaxer, et c’est l’année d’après qu’il a récolté les bénéfices. C’est comme pour moi que tu vas mettre à Génération After à 20h pour que sur la première année je progresse et à un moment je te rentre dedans à 22h parce que je suis prêt. C’est ça Luis Enrique! C’est comme ça finalement. C’est dans l’histoire du foot et ça il ne le comprend pas, à l’époque il le dézinguait ».