«Les mecs te ch*ent dans les bottes» : Une «connerie» du vestiaire de l’OM est dénoncée sur RMC

Pierrick Levallet

À l’OM, rien ne va plus. Le club phocéen traverse une fin de saison chaotique, marquée par une nouvelle crise. Les hommes d’Habib Beye voient leur rêve de qualification pour la prochaine Ligue des champions s’évaporer. Les dirigeants marseillais ont alors décidé de garder une nouvelle fois les joueurs à la Commanderie quelques temps. Et Vincent Moscato a validé ce choix sur RMC.

En cette fin de saison, rien ne va plus du côté de l’OM. Après sa lourde défaite contre le FC Nantes (3-0), le club phocéen a vu ses rêves de qualification pour la prochaine Ligue des champions s’évaporer. La troisième place de Ligue 1 est désormais hors de portée, l’OL ayant sept points d’avance à deux journées du terme. Et la quatrième position semble également inaccessible, le LOSC devançant la formation marseillaise de cinq unités. Les dirigeants olympiens ont alors décidé de garder les joueurs quelques temps à la Commanderie. Et ce choix a été validé par Vincent Moscato.

«Ils n’ont fait aucun effort collectif pour assurer le minimum» « C’est la moindre des choses. Les mecs te chient dans les bottes. Les mecs n’ont pas assuré, n’ont pas assumé. Ils n’ont fait aucun effort collectif pour assurer le minimum, à l’image de Greenwood. Je le mettrais au cachot. C’est-à-dire que le soir, il rentrerait comme les mecs en semi-liberté. Même si ça n’amène rien, à ce compte là il n’y a plus rien qui n’amène rien. Le mec brûle un feu rouge, et tu dis ‘bah pourquoi on le sanctionnerait ?’ » a d’abord expliqué l’ancien joueur de rugby, passé par l’UBB, dans le Super Moscato Show.