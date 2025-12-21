«L’un des plus forts en Europe» : L’OM lâche une annonce surréaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques temps, la situation de Leonardo Balerdi interpelle à l'OM. Il faut dire que Roberto De Zerbi lui a clairement mis un coup de pression en conférence de presse. Mais non seulement le technicien italien assure qu'il n'y a pas de problème, mais surtout, il promet qu'il considère Balerdi comme l'un des plus grands potentiels en Europe à son poste.

Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi n'avait pas hésité à lâcher un petit coup de pression à Leonardo Balerdi, ce qui n'avait pas manqué de faire parler puisque le défenseur argentin semble avoir perdu sa place à l'OM. Mais le technicien italien a tenu à mettre les choses au clair assurant qu'il considérait Balerdi comme l'un des défenseurs les plus prometteurs en Europe.

De Zerbi sur Balerdi « Je le fais tous les jours, pas seulement avec lui. Je veux rappeler à ceux qui lisent et écoutent que tout ce qui est dit n’est pas toujours vrai. Certains ont parlé l’an dernier d’un vestiaire perdu et d’une guerre interne. Le film sorti ensuite a montré une autre réalité. On aurait pu perdre des matchs, cette saison aussi, mais le vestiaire, je ne l’ai jamais perdu. Je suis une bonne personne, je respecte tout le monde et je dis les choses en face. Je ne mens pas. Oui. Il a été sur le banc par mon choix, mais il est et il reste le capitaine de cette équipe. Je voulais que ce message arrive aux supporters de l’OM. Il n’y a pas d’affaire Balerdi », promet-il en conférence de presse avant de s’enflammer pour son défenseur.