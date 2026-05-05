Les supporters de l’OM ont brûlé la voiture d’un joueur : «C’est classique»

Ayant connu les plus belles années de sa carrière à Arsenal, Robert Pirès a également porté le maillot de l’OM quand il était joueur. Recruté en 1998 après la Coupe du monde, il sera resté deux saisons à Marseille. Et voilà que pour lui, ça n’a pas été de tout repos sur la Canebière, les supporters de l’OM allant jusqu’à brûler la voiture de Pirès sans que ça l’affole plus que cela.
L’OM est un club à part. A Marseille, la passion des supporters est exceptionnelle, si ça a ses avantages, ça a également ses inconvénients. C’est ainsi que quand ça va mal, c’est très tendu avec les fans olympiens. Alors qu’on peut le voir actuellement alors que l’OM traverse une période de fortes turbulences. On a pu voir d’autres exemples par le passé. Robert Pirès en a d’ailleurs fait l’expérience du temps où il a porté le maillot marseillais.
« Des supporters ont mis feu à ma voiture ? Oui exactement »
Robert Pirès aura donc passé deux saisons à l’OM. Revenant sur cette expérience à Marseille à l’occasion de son passage au micro d’Europe 1, le champion du monde 98 a notamment raconté : « La première saison s’est bien passée. Malheureusement on fini deuxième du championnat. C’est la saison d’après où ça a été compliqué. Crise et Marseille, ça va ensemble. Des supporters ont mis feu à ma voiture ? Oui exactement. Mais ça c’est Marseille. Oui c’est classique. Aujourd’hui, je ne suis pas surpris ».
« Marseille, on le sait c’est particulier »
Malgré cet évènement, Robert Pirès a apprécié son temps en tant que joueur de l’OM entre 1998 et 2000. « Je garde un bon souvenir de mon passage à Marseille ? Très bon souvenir. Après, Marseille, on le sait c’est particulier, quand tu mets les pieds là-bas, tu sais où tu vas, tu sais ce qui va t’arriver quand ça ne se passe pas très bien. Je suis passé par là », a-t-il ensuite ajouté.