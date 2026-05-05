Les supporters de l’OM ont brûlé la voiture d’un joueur : «C’est classique»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant connu les plus belles années de sa carrière à Arsenal, Robert Pirès a également porté le maillot de l’OM quand il était joueur. Recruté en 1998 après la Coupe du monde, il sera resté deux saisons à Marseille. Et voilà que pour lui, ça n’a pas été de tout repos sur la Canebière, les supporters de l’OM allant jusqu’à brûler la voiture de Pirès sans que ça l’affole plus que cela.

L’OM est un club à part. A Marseille, la passion des supporters est exceptionnelle, si ça a ses avantages, ça a également ses inconvénients. C’est ainsi que quand ça va mal, c’est très tendu avec les fans olympiens. Alors qu’on peut le voir actuellement alors que l’OM traverse une période de fortes turbulences. On a pu voir d’autres exemples par le passé. Robert Pirès en a d’ailleurs fait l’expérience du temps où il a porté le maillot marseillais.

« Des supporters ont mis feu à ma voiture ? Oui exactement » Robert Pirès aura donc passé deux saisons à l’OM. Revenant sur cette expérience à Marseille à l’occasion de son passage au micro d’Europe 1, le champion du monde 98 a notamment raconté : « La première saison s’est bien passée. Malheureusement on fini deuxième du championnat. C’est la saison d’après où ça a été compliqué. Crise et Marseille, ça va ensemble. Des supporters ont mis feu à ma voiture ? Oui exactement. Mais ça c’est Marseille. Oui c’est classique. Aujourd’hui, je ne suis pas surpris ».