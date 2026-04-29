Le rêve vire au cauchemar pour Habib Beye à l'OM : «Il me manque...», Laure Boulleau interpelle son ancien collègue sur Canal+ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habib Beye a signé son retour à l'OM 19 ans après son départ pour Newcastle lorsqu'il fut joueur. Reconverti entraîneur, l'ex-capitaine du club marseillais vit des jours compliqués dans la cité phocéenne qui pourraient s'assombrir très prochainement. Son ancienne collègue Laure Boulleau à Canal+ lui a envoyé un message.

Il reste trois finales à Habib Beye pour arracher une place qualificative à la prochaine campagne de Ligue des champions. Tout n'est certainement pas rose à Marseille pour l'ancien capitaine de l'OM nommé coach à la mi-février pour remplacer Roberto De Zerbi. Avec cinq défaites, quatre victoires et un match nul, le bilan de Beye est négatif à l'Olympique de Marseille qui accuse un retard de quatre points pour raccrocher le wagon des qualifiés pour la Ligue des champions.

🎙 @walidacherchour et @DanielRiolo sur les tensions à l'OM :

Walid : "Pour l'instant, Abdelli à l'OM c'est catastrophique. Comment c'est possible qu'un mec qui n'a pas de statut réponde à son coach ? C'est ahurissant." pic.twitter.com/OjpPSQ4mHM — After Foot RMC (@AfterRMC) April 27, 2026

«Beye est mort» Lors d'un débat lundi soir sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo s'est projeté sur la suite des opérations pour Habib Beye après l'OM alors qu'il est déjà question de son remplacement cet été. Et force est de constater que l'éditorialiste de RMC ne fonde pas beaucoup d'espoirs pour son rebond. « Je ne sais même pas si Beye pourra s'en remettre. Quel président va lui redonner ça ? Le rôle même auprès des joueurs et des présidents des réseaux sociaux est monstrueux. C'est une nouvelle donnée qui est bien plus importante qu'un 3-4-3 ou un 3-5-2. Même les présidents font attention à ça, Beye est mort. Quel président avec la mauvaise réputation qu'il est en train de se faire va lui redonner confiance ? Il va être obligé d'aller à l'étranger ».